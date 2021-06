Mophie annonce un nouvel écosystème magnétique compatible avec MagSafe pour les iPhone 12

Mophie annonce aujourd’hui sa gamme de produits magnétiques snaps compatibles avec la famille des iPhones 12. Les accessoires snap de mophie tirent parti de la matrice magnétique intégrée de l’iPhone 12 pour tout fixer, des câbles de charge aux supports de ventilation et aux batteries portables.

“L’écosystème snap de mophie améliore considérablement l’expérience de recharge sans fil”, déclare Gavin Slevin, directeur général de ZAGG International. “Les accessoires snap s’alignent sur la fonction MagSafe de l’iPhone 12, faisant de la recharge un jeu d’enfant à chaque utilisation. L’écosystème snap apporte également la fonction de montage magnétique à d’autres smartphones à recharge Qi-, y compris les anciens modèles d’iPhone, les Samsung Galaxy, et plus encore via l’adaptateur snap inclus avec tous les accessoires snap.”

L’écosystème mophie snap comprend :

Un support snap vent mount (24,95 €) – Le support snap vent mount maintient l’iPhone 12 et autres smartphones à un angle de vue parfait pendant la conduite, que ce soit en mode portrait ou paysage. Les aimants puissants dont il est doté fixent le téléphone en place, ce qui facilite son utilisation pour la navigation GPS ou les appels mains libres.

Un chargeur sans fil snap+ (39,95 €) – Charger commodément l’iPhone 12 et d’autres appareils avec un seul chargeur. Le chargeur sans fil snap+ fournit jusqu’à 7,5 W d’énergie à l’iPhone et jusqu’à 15 W d’énergie sans fil à d’autres smartphones compatibles Qi, et il peut se charger à travers des étuis de téléphone légers.

Un support de ventilation sans fil Snap (54,95 €) – Charger son téléphone facilement tout en conduisant ! Le support de recharge sans fil snap+ fournit jusqu’à 15W d’énergie au téléphone tout en le maintenant à un angle de vision adapté. Les puissants aimants qui le composent permettent d’utiliser son téléphone facilement pour la navigation GPS ou les appels mains libres. Le chargeur sans fil snap+ est amovible et le support de ventilation sans fil snap+ comprend un adaptateur de voiture USB-C de 20W.

Le snap+ juice pack mini (49,95 €) – Le snap+ juice pack mini contient une batterie interne de 5 000mAh. mophie est profondement engagé en matière de performance et de praticité de l’alimentation mobile. Le port d’entrée/sortie USB-C permet de recharger rapidement le snap+ juice pack mini ou de charger un autre appareil jusqu’à 12W1. Le réseau magnétique assure un placement précis pour que la charge commence au contact, et le témoin d’alimentation LED intégré à quatre lumières affiche l’état de charge et l’autonomie actuelle de la batterie.

Un support sans fil snap+ (59,95 €) – Les aimants puissants maintiennent le smartphone en mode paysage ou portrait, tout en délivrant une charge régulière jusqu’à 7,5W d’énergie à l’iPhone et jusqu’à 15W d’énergie sans fil aux autres smartphones compatibles Qi. De plus, son design élégant fait de ce support un élément indispensable sur n’importe quel bureau ou table de nuit.

Un support pour station d’alimentation snap+ (69,95 €) – Regarder des films en streaming ou passer des appels vidéo sans se soucier d’une batterie faible ! Le tout nouveau support snap+ powerstation contient une batterie interne de 10 000 mAh et permet de charger l’iPhone 12 et d’autres appareils dans un boîtier ultra-polyvalent. Le support snap+ powerstation comprend un réseau magnétique permettant de profiter de la recharge sans fil avec une puissance allant jusqu’à 7,5W pour l’iPhone, jusqu’à 10W de puissance sans fil pour d’autres smartphones compatibles Qi, et jusqu’à 20W de puissance USB-C PD filaire pour charger rapidement un autre smartphone. Un support réglable se déplie pour transformer la powerstation en un support portable qui charge le smartphone pendant l’utilisation. Le support de la powerstation snap+ comprend également une douille de trépied standard d’un quart de pouce pour faire passer appels vidéo et réaliser de la création de contenu au niveau supérieur. La matrice magnétique garantit que la charge commence au contact, de sorte que l’on obtient une charge parfaite et rapide à chaque utilisation.

Un adaptateur rapide (16,95 €) – Il est facile de mettre à niveau n’importe quel appareil existant pour profiter des dernières technologies grâce à l’adaptateur instantané. Les deux anneaux métalliques inclus ajoutent une tenue magnétique à tout smartphone compatible Qi-. Les anneaux magnétiques signifient également une compatibilité instantanée avec tous les accessoires snap et snap+ de mophie. Le kit d’adaptateur snap est vendu séparément (comprend deux anneaux), tandis que chaque produit de l’écosystème snap comprend un anneau d’adaptateur snap dans sa boîte.

Le chargeur sans fil snap+, le support snap vent mount, le support sans fil snap+, et l’adaptateur snap sont disponibles dès maintenant sur zagg.com. Le support snap+ wireless, le juice pack mini snap+ et le support snap+ powerstation seront disponibles sur zagg.com au cours de l’été/automne 2021. Chaque produit bénéficie d’une garantie de deux ans.