Moncler x Hoka, duo de luxe made in Alpes françaises

La marque mondiale de luxe Moncler et la marque de chaussures et de vêtements de performance Hoka unissent leurs forces et leur expertise commune des sports d’endurance en montagne pour créer une édition limitée de la Mafate Speed 2.

Elles partagent une passion pour la conception et la production de vêtements performants de haute qualité qui permettent aux athlètes de tous niveaux de conquérir les plus hautes cimes. Chacune des deux marques utilise les dernières technologies et innovations pour créer des pièces avant-gardistes premium. Cette édition limitée a été conçue pour côtoyer les sommets tout en répondant aux exigences liées aux aventures urbaines avec des détails réfléchissants.

Fondée par des athlètes qui cherchaient à améliorer leur vitesse en descente, la marque Hoka est connue pour ses chaussures techniques conçues pour permettre à tous les athlètes d’avoir la sensation de voler. Moncler est réputée pour ses doudounes innovantes, qui sont devenues des icônes mondiales du sport et du luxe au fil de ses collections. En s’associant, Moncler et Hoka fusionnent leurs styles uniques pour concevoir une chaussure de montagne haute performance.

La Mafate Speed 2 est une évolution du tout premier modèle dessiné par Hoka. Conçue pour des performances de pointe grâce à des avancées innovantes telles que sa semelle Vibram Megagrip, son amorti supplémentaire et sa fameuse géométrie HOKA, la Mafate Speed 2 est conçue pour exceller sur les terrains techniques. Robuste et agressive mais néanmoins confortable, cette version signée avec Moncler se pare d’argent, de détails tricolores et de l’emblématique patch de feutre Moncler.

La Mafate Speed 2 Moncler x Hoka, ultra-légère, extra-robuste, inspirée par les Alpes et destinée aux sommets, sera vendue à partir du 1er novembre 2021 dans les magasins Moncler House of Genius, ses pop-ups, une sélection de boutiques Moncler dans le monde entier. Elle sera disponible sur Hoka.com dans le monde entier à partir du 1er décembre 2021.