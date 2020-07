Mokibo Folio, un étui pour clavier iPad aussi bizarre qu’intelligent, où le clavier fait aussi trackpad

Le clavier magique d’Apple transforme votre iPad Pro en ordinateur portable, mais coûte presque autant qu’un iPad et dispose d’un trackpad minable. Ce Mokibo Folio contourne astucieusement ce problème en plaçant le trackpad sous les touches. L’ensemble du côté droit du clavier vous permet donc d’effectuer tous ces fabuleux nouveaux gestes iPadOS, détectant automatiquement si vous faites glisser ou si vous appuyez. Mais ce n’est pas tout : cela sert aussi de support multi-angle pour une utilisation sur iPad en mode paysage et portrait, et le support peut être basculé sous l’appareil lorsque vous l’utilisez avec d’autres engins. Vous pouvez coupler ce Mokibo Folio avec jusqu’à trois appareils – iOS, Android, macOS et Windows sont tous pris en charge. A s’offrir en novembre.