Mobvoi présente sa nouvelle montre connectée la TicWatch Pro 3 Ultra

Mobvoi lance aujourd’hui sa version TicWatch Pro 3 Ultra avec connectivité 4G LTE. Cette TicWatch Pro 3 Ultra est disponible via Mobvoi.com et Amazon à 359,99 euros.

Cette TicWatch Pro 3 Ultra permet de rester connecter sans utiliser son téléphone. À la fois élégante et robuste, cette version de la série TicWatch Ultra est proposée avec un bracelet en cuir interchangeable. Construite à l’aide de matériaux conformes à la norme militaire américaine 810 G (MIL-STD-810G), cette montre connectée résiste aux températures extrêmes, à l’humidité, aux UV, aux chocs, aux basses pressions et à l’eau selon la norme IP68.

La TicWatch Pro 3 Ultra est disponible via le réseau Orange, ce qui permet à l’utilisateur de pouvoir passer et prendre des appels afin de rester connecté partout et à tout moment. Il peut aussi recevoir toutes ses notifications lors de déplacements – réception et envoi de messages, d’alertes météo, consultation de son agenda, lecture des dernières actualités et contrôle de la musique. Le double affichage, marque de fabrique de la gamme TicWatch Pro, permet d’avoir l’aspect et la sensation d’une montre traditionnelle avec toutes les caractéristiques d’un appareil Wear OS by Google haut de gamme. Pour une plus grande tranquillité d’esprit lors des déplacements ou d’une utilisation intensive, l’autonomie de la batterie a été portée à 72 heures en mode Smart ou à 45 jours en mode Essential, où l’utilisation des applications est limitée.

Pour rester en forme, la TicWatch Pro 3 Ultra offre une suite complète de fonctionnalités afin de surveiller sa santé, notamment sa fréquence cardiaque, avec la détection de l’IHB/AFib si le rythme cardiaque est trop rapide, trop lent ou irrégulier, l’évaluation de la fatigue mentale ainsi que la mesure des niveaux d’énergie. Tous les rapports sont transmis via l’application TicHealth intégrée à la montre et l’application Mobvoi sur le smartphone.

Avec plus de 20 modes d’entraînement professionnels, la TicWatch Pro 3 Ultra permet de s’entraîner plus intensément et plus intelligemment, afin d’améliorer sa forme physique ou d’avoir une motivation supplémentaire. Les statistiques en temps réel s’affichent avec le résumé des séances d’entraînement sur l’écran de la montre et dans l’application Mobvoi.