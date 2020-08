Mobvoi Earbuds Gesture : contrôlez votre musique avec votre tête

S’il y a une chose que nous trouvons irritante dans les écouteurs True wireless, ce sont les commandes. Les boutons sensibles au toucher sont toujours un tantinet pointilleux sur la façon dont vous les utilisez, et les boutons dédiés finissent souvent par pousser les écouteurs plus loin dans votre oreille. Il y a sûrement un autre moyen…

Les écouteurs Gesture de Mobvoi proposent non seulement des commandes multi-touch qui prétendent fonctionner quelle que soit la vitesse à laquelle vous appuyez dessus, mais ils vous permettent également de prendre des appels en hochant la tête deux fois ou en la secouant pour en rejeter un. Nous avons déjà vu la technologie sur le TicPods 2 Pro et c’était… capricieux. Mais avec un peu de chance, elle a été améliorée. Cette fois-ci, il existe également une annulation du bruit à double micro, un boîtier de charge qui offre jusqu’à 50 heures d’autonomie et une étanchéité IPX5. Tenté ? Vous pouvez payer moins en passant par Indiegogo.