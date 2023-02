Mobile World Congress : Les lunettes AR sans fil de Xiaomi pourraient être le choix ultime pour améliorer la réalité

Si vous voulez échapper aux dures vérités implacables de la réalité, mais que vous voulez toujours rester connecté à votre smartphone (pour WhatsApp et les gifs de chat), alors l’édition Wireless AR Glass Discovery Edition de Xiaomi récemment dévoilée pourrait être exactement ce dont vous avez besoin.

Il s’agit essentiellement d’un casque de réalité augmentée (AR) capable de se connecter sans fil à votre smartphone, éliminant ainsi le besoin de câbles encombrants et encombrants. Propulsé par la plate-forme Snapdragon XR2 Gen 1 de Qualcomm, il est très puissant en soi et fonctionne bien avec la plate-forme de réalité mixte Snapdragon Spaces.

Forgé à partir d’un alliage magnésium-lithium sophistiqué avec des éléments en fibre de carbone ajoutés pour faire bonne mesure, il est également léger, ne pesant que 126 g. C’est sacrément plus léger que la plupart des autres casques VR/AR autonomes, et vous pouvez également l’adapter à vos besoins, grâce à trois embouts nasaux différents et à un clip myope en option… pour les utilisateurs myopes.

La meilleure partie cependant, ce sont les verres eux-mêmes. Ils utilisent une technologie électrochromique intelligente qui leur permet de modifier leur transparence en fonction de la quantité de courant électrique qui les traverse. Cela signifie que vous pouvez les noircir complètement pour une utilisation complète en réalité virtuelle (VR), ou les rendre complètement transparents pour un mélange facile d’objets virtuels dans le monde réel.

Sur le devant de l’écran, nous avons un écran MicroOLED avec jusqu’à 1200 nits de luminosité, avec une résolution suffisante pour fournir 58 PPD (pixels par degré). Pour le contexte, l’Oculus Quest 2 a environ 21 PPD, ce qui rend l’offre de Xiaomi nettement plus nette.

Avec la navigation gestuelle (grâce aux caméras à détection manuelle) également incluse pour une navigation plus facile, ce concept semble cocher toutes les cases que les fans de VR et AR pourraient demander. C’est dommage, alors, qu’il ne soit vraiment conçu que pour être utilisé par les développeurs. Mais nous croisons les doigts pour une éventuelle version grand public à un moment donné dans un avenir, espérons-le, pas trop lointain.