Mobile World Congress : Lenovo IdeaPad Duet 3i, en pleine croissance

La dernière version de la tablette/ordinateur portable Windows détachable de Lenovo est officiellement plus grande que jamais. La Lenovo IdeaPad Duet 3i atterrit avec un écran de 11,5 pouces, contre 10,3 pouces sur le modèle sortant, tout en gardant ses autres dimensions sous contrôle pour une portabilité maximale.

L’écran tactile de 11,5 pouces a une résolution 2K avec une couverture couleur 100% DCI-P3, ce qui pourrait en faire un bon choix pour les créateurs soucieux de leur budget qui sont constamment en mouvement. Ils peuvent également s’attendre à une luminosité maximale de 400 nits, ce qui pourrait être pratique lorsqu’ils travaillent à l’extérieur au soleil.

Il y a une webcam 5 MP intégrée dans le cadre de l’écran et une caméra 8 MP à l’arrière pour des clichés (légèrement) plus détaillés. en dessous, vous avez le choix entre des processeurs Intel N100 ou N200, associés à 4 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage intégré. La batterie de 35 Wh devrait être capable de gérer plus de huit heures de lecture vidéo 1080p et de gérer deux heures supplémentaires à partir de seulement 15 minutes connectées à l’alimentation secteur.

Le clavier se détache rapidement de l’écran, qui à moins de 9 mm d’épaisseur peut être utilisé confortablement en mode tablette. Il prend également en charge le stylet Digital Pen de Lenovo pour la prise de notes et les croquis.

Le Lenovo IdeaPad Duet 3i sera mis en vente à partir de juin, avec des prix à partir de 449 €.

Le Chromebook IdeaPad Slim 3 arrivera un peu plus tôt. Cet ultraportable 14 pouces compatible avec les portefeuilles sera mis en vente en mai pour 349 €, apportant des composants internes MediaTek, un écran tactile Full HD et une autonomie d’une journée.

Lenovo a ajouté des haut-parleurs frontaux au modèle de dernière génération, ainsi qu’une connectivité USB Type-C, une webcam 1080p avec obturateur de confidentialité et un bouton de sourdine dédié sur le clavier. Il pèse 1,3 kg et le processeur de la série MediaTek Kompanio 500 est suffisamment économe en énergie pour tirer jusqu’à 13,5 heures de la batterie pour une véritable utilisation toute la journée. Vous pouvez également vous attendre au Wi-Fi 6 intégré, au Bluetooth 5.2 et à un emplacement pour carte microSD, ainsi qu’à 64 ou 128 Go de stockage intégré.