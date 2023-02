Mobile World Congress : le OnePlus 11 Concept jette un froid

Le dernier appareil concept non destiné à la vente de OnePlus est doté d’un refroidissement éclairé à l’arrière du terminal.

OnePlus a officiellement dévoilé le concept OnePlus 11 précédemment teasé. Il dispose d’une nouvelle technologie de refroidissement intelligente à l’arrière, appelée Active CryoFlux, pompant un liquide bleu autour de l’appareil. Il a l’air vraiment cool et l’avantage est que le téléphone est en fait plus frais : jusqu’à 2,1 ° C.

L’avantage est plutôt limité, vous offrant des performances améliorées de 3 à 4 im/s. Mais comme toujours avec de tels efforts, il s’agit des avantages que vous pourriez voir dans les futurs téléphones plutôt que de ce que cela offre réellement maintenant. OnePlus précise que la technologie a nécessité le dépôt de plus de 30 brevets et a été développée sur une période de deux ans.

Il ne fait aucun doute que le OnePlus 11 Concept semble légèrement inspiré par le design arrière de Nothing’s Phone 1. Après tout, vous pouvez voir les pipelines Active CryoFlux « bleu glacé » illuminés à l’œuvre à travers les fenêtres du capot arrière incurvé (OnePlus l’appelle un Clear Flow Cover), y compris autour de la bosse circulaire de la caméra, qui a un design gravé Guilloché qui a pris environ 40 itérations pour être correctement fait.



La minuscule pompe qui envoie le liquide autour du téléphone occupe une surface de moins de 0,2 cm2 et n’augmente donc pas de manière significative le poids ou la taille du téléphone. Nous avons entendu dire que OnePlus a dû réduire la taille de la batterie de l’appareil pour inclure la technologie de refroidissement. Mais sinon, le concept OnePlus 11 est très similaire au OnePlus 11, sans aucun changement dans la spécification de base évoquée lors de l’événement Mobile World Congress de la société.

Un autre avantage est que la température réduite vous donne également une charge plus rapide. Mais encore une fois, c’est un gain marginal, en économisant environ 30 à 45 secondes sur le temps de charge. Comme vous pouvez recharger le OnePlus 11 en 30 à 40 minutes de toute façon, il est peu probable que vous remarquiez cet avantage.