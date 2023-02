Mobile World Congress : Honor Magic 5 Pro, le démon de la vitesse

Avec le Honor Magic 5 Pro, attendez-vous à des capteurs assistés par l’IA et à un écran époustouflant.

De nombreux téléphones ont commencé à utiliser des algorithmes pour améliorer le traitement des images de leur appareil photo, mais Honor va encore plus loin pour son dernier héros haut de gamme. Le Honor Magic 5 Pro utilise l’IA pour accélérer tous les aspects de son trio de capteurs arrière, y compris le démarrage et la mise au point – il n’y a donc aucune excuse pour les prises de vue floues, quelle que soit la vitesse à laquelle vos sujets se déplacent.

Officiellement révélé lors de l’événement Mobile World Congress de l’entreprise aux côtés d’une variante mondiale du Magic Vs pliable, le nouveau produit phare dispose de trois capteurs 50 MP : un grand angle, un ultra large et un téléobjectif bon pour un zoom optique 3,5x. Il agrandira également numériquement jusqu’à 100x et s’appuie sur des algorithmes de “capture Falcon” sur mesure pour maximiser la mise au point et la vitesse d’obturation. Tous les trois sont assis à l’intérieur d’une bosse circulaire importante, ce qui est une évolution du style vu dans le Magic 4 Pro de l’année dernière.

Honor a également intensifié son traitement Super HDR, qui est désormais intégré à chaque mode de caméra au lieu de venir séparément comme sur les modèles précédents. Il faut des cadres d’étalonnage du contraste et de la luminosité, ainsi que des expositions multiples, pour ce que la firme dit être des images plus réalistes et plus percutantes que celles que vous obtiendrez de ses rivaux.

Pour le reste, Honor n’a pris aucun raccourci, installant un processeur Snapdragon 8 Gen 2, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est alimenté par une batterie de 5100 mAh qui prend en charge une charge filaire de 66 W ou 50 W sans fil via un pad Qi compatible. Il inversera également la charge sans fil de votre autre technologie si vous avez du jus à revendre.

L’écran AMOLED à bord incurvé de 6,81 pouces utilise la technologie LTPO, pour une fluidité de 120 Hz sans décharge de batterie associée, et le panneau de résolution 2838 × 1312 prend en charge une gradation rapide de 2160 Hz pour une utilisation sans scintillement, même à de faibles niveaux de luminosité. À l’autre extrémité de l’échelle, il atteint un maximum de 1800 nits, ce qui est plus que suffisant pour rendre justice au contenu HDR. Un nouveau mode nuit circadien réduit également la lumière bleue autour de vos habitudes de sommeil, et a été approuvé par les tests TUV corporels pour son affichage adapté au sommeil.

Une caméra selfie double largeur perforée est héritée du Magic 4 Pro, apportant un déverrouillage du visage qui peut en fait être utilisé comme sécurité biométrique pour des choses comme les applications bancaires grâce à un capteur dédié. Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales à l’écran, et Honor a même gardé le blaster IR – honnêtement, nous pensions que cela disparaîtrait bien avant le port casque 3,5 mm, mais nous y sommes.

Le tout est résistant à la poussière et à l’eau IP68, avec une finition givrée (sur la version Meadow Green, au moins) qui devrait aider à garder les traces de doigts sous contrôle. Il existe également une version noire pour les averses de couleur. Il exécute MagicOS 7.1 d’Honor sur Android 13 et devrait être en ligne pendant quatre ans de mises à niveau du système d’exploitation et de mises à jour de sécurité.

Le HONOR Magic5 Pro sera proposé à partir de 1199 € en configuration 12+512Go à partir du deuxième trimestre 2023.