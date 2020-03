« MINI@Home » : un live quotidien pour découvrir l’univers MINI depuis chez soi

Alors que les concessions MINI sont temporairement fermées au public et qu’une grande partie des français est confinée, MINI France lance « MINI@Home » afin de permettre à ses clients, aux amoureux de la marque mais également aux plus curieux de découvrir en détails l’univers de la marque britannique depuis chez eux.

MINI est l’une des marques automobiles les plus fédératrices qui soit. Après le lancement de MINI Society en 2019, sa plateforme communautaire, MINI France lance « MINI@Home », sa « web-série » pour maintenir et renforcer le lien avec ses clients, les fans de la marque ou les plus curieux pendant cette période de confinement.

Chacun des 10 épisodes de cette « web-série » sera l’occasion d’en découvrir davantage sur la marque anglaise et permettra d’aborder successivement les thèmes suivants :

• MINI : 60 ans et pas une ride

• MINI : une icône du design

• MINI : taillée pour la compétition

• MINI John Cooper Works : la sportivité dans les gènes

• MINI Countryman Hybride Rechargeable : animé par plusieurs moteurs

• MINI Electric : passionnément survoltée

• MINI : rechargeons nos batteries

• MINI Connected : connectons-nous

• MINI : évadons-nous avec la technologie ALL4

• MINI : distinguons-nous avec les éditions spéciales

Chaque thème sera détaillé quotidiennement en ligne (du lundi au vendredi à 18h30) pendant 15 minutes par Édouard, MINI Genius passionné par la marque, et suivi d’un quiz. Les internautes auront ensuite l’opportunité de lui poser directement leurs questions lors du live avant que ce dernier ne leur révèle ses astuces et conseils pratiques.

Le premier épisode de « MINI@Home » sera diffusé le mardi 31 mars 2020 simultanément à 18h30 sur Facebook, Instagram et MINI.fr :

• Facebook live : https://www.facebook.com/MINI.france/live

• Instagram live : https://www.instagram.com/mini_fr

• MINI.fr : mini.fr/live

Les épisodes « MINI@Home » seront également disponibles en replay sur la chaîne Youtube de la marque (https://www.youtube.com/user/MINIFranceOfficiel).