Microsoft annonce un nouveau casque stéréo Xbox d’entrée de gamme

Pas tout-à-fait aussi riche en fonctionnalités que son homologue sans fil, mais un peu moins cher...

Nous avons été très impressionnés par le casque sans fil Xbox et pensons toujours que c’est l’un des casques de jeu les plus économiques du marché. Mais certaines personnes seront sans aucun doute ravies de choisir une alternative filaire si cela leur permet d’économiser quelques livres. Voici le nouveau casque stéréo Xbox à prix sage. Microsoft est largement resté fidèle à la conception de son casque sans fil pour Xbox. Vous retrouvez donc les mêmes oreillettes douces et arrondies, les mêmes commandes (juste le volume ici, pas de mixage audio), la perche flexible et le bandeau rembourré. La différence évidente est le câble vert que vous branchez sur la manette Xbox sans fil, ou sur n’importe quel appareil doté d’une prise jack 3,5 mm. Microsoft vous promet de solides performances sonores sur toute la gamme de fréquences. Comme avec le casque sans fil Xbox, vous bénéficiez d’une prise en charge des normes de son spatial Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS : X, à condition que vous soyez prêt à vous abonner à ces deux dernières.