Microsoft ajoute Activision Blizzard à son écurie Xbox – et oui, ses jeux rejoindront le Game Pass

Microsoft a annoncé qu’il rachetait Activision Blizzard dans le cadre d’un contrat dingue de 69 milliards de dollars. Cette décision fera de l’éditeur de jeux – derrière des succès massifs tels que Call of Duty, Candy Crush et World of Warcraft – la plus grande acquisition jamais réalisée par Microsoft.

Cette décision donnera également un coup de pouce massif au Xbox Game Pass.

“À la clôture, nous proposerons autant de jeux Activision Blizzard que possible dans Xbox Game Pass et PC Game Pass, à la fois de nouveaux titres et des jeux de l’incroyable catalogue d’Activision Blizzard”, a déclaré Phil Spencer, directeur de Xbox, dans un communiqué. “Nous avons également annoncé aujourd’hui que Game Pass compte désormais plus de 25 millions d’abonnés. Comme toujours, nous sommes impatients de continuer à ajouter plus de valeur et plus de grands jeux à Game Pass.

Cependant, comme lors de l’achat de Bethesda l’année dernière, Microsoft est clair sur le fait qu’il continuera à prendre en charge des plates-formes autres que Xbox. “Les jeux Activision Blizzard sont appréciés sur une variété de plates-formes et nous prévoyons de continuer à soutenir ces communautés à l’avenir.”

Vous avez récemment élu la Xbox Series X gadget de l’année pour vos lecteurs. Bien que la PS5 ait remporté notre trophée de Gadget de l’année en 2020, vous pensiez évidemment que c’était la Xbox Series X qui avait mûri avec l’âge – et cela en grande partie grâce aux délicieuses friandises servies par le Game Pass. Lorsque nous avons examiné la série X, il était clair qu’il s’agissait d’une console incroyablement puissante, mais le nombre de jeux optimisés était minime. Ce n’est plus le cas. Des hits comme Flight Simulator et Forza Horizon 5 font déjà de Game Pass une évidence avant même que vous n’arriviez à ces dernières nouvelles. Sans même parler de Halo Infinite…