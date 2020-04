Microsoft 365 Famille et Microsoft 365 Personnel sont disponibles

Dévoilées il y a quelques semaines, Microsoft annonce la disponibilité dès aujourd’hui des évolutions grand public d’Office 365, Microsoft 365 Famille et Microsoft 365 Personnel. Afin d’accompagner au mieux chaque individu dans son quotidien, que ce soit à la maison ou au bureau, Microsoft s’appuie sur les fondements d’Office 365, enrichis de nouvelles fonctionnalités. Les abonnés Office 365 existants sont quant à eux, automatiquement basculés aujourd’hui vers la version de Microsoft 365 correspondant à leur offre actuelle.

Alimentée par le Cloud et l’intelligence artificielle, l’expérience utilisateur sous Microsoft 365 Famille et Microsoft 365 Personnel permettra à chacun de devenir un meilleur auteur, orateur, designer ou gestionnaire grâce à de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles :

• Microsoft Editor, l’outil pour dévoiler l’auteur en chacun de nous : accessible dans Word, Outlook et Edge, et disponible dans 20 langues dont le Français, Microsoft Editor propose désormais des fonctionnalités avancées pour rendre un texte plus fluide ou encore plus inclusif. Une fonctionnalité disponible en surlignant et en effectuant un simple clic droit.

• Presenter Coach dans PowerPoint, pour devenir un ténor des présentations en public : cette nouvelle fonctionnalité, alimentée par l’IA, aidera chacun à améliorer son discours à l’oral. Via une fenêtre en bas de l’écran, elle indiquera si la prise de parole est correctement rythmée, proposera des reformulations ou encore s’il y a une lecture trop systématique du contenu des diapositives.

• De nouvelles fonctionnalités dans Outlook permettant de synchroniser son calendrier personnel à son calendrier professionnel et ainsi d’avoir une vue d’ensemble de son planning, tout en conservant une confidentialité optimale.

• De nouvelles fonctionnalités dans Microsoft Edge également, pour renforcer la protection sur le web avec Password Monitor, pour simplifier la recherche avec la fonctionnalité Collections, mais aussi avec l’intégration de Microsoft Editor comme mentionné plus haut.

En savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités de Microsoft 365 Famille et Microsoft 365 Personnel