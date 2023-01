MicroOled : les lunettes connectées françaises pour sportifs primées au CES de Las Vegas 2023

Microoled, l’un des principaux fabricants de micro-écrans OLED, a été récompensé pour son produit phare ENGO 2, les lunettes AR dédiées aux sportifs, les plus légères au monde. L’entreprise française a reçu le prestigieux CES Innovation Awards 2023.

MicroOled, l’un des principaux fournisseurs de micro-écrans OLED et le concepteur et fabricant d’ActiveLook, une technologie propriétaire de lunettes intelligentes ultra-basse consommation, a reçu le CES Innovation Award 2023 pour ENGO 2, ses lunettes connectées pour les sportifs. Ces lunettes AR, les plus légères au monde affichent les performances en temps réel devant les yeux des sportifs.

Le programme CES Innovation Awards est un concours annuel pour récompenser les meilleurs produits technologiques grand public du point de vue de l’innovation et du design. Le programme reconnaît les lauréats dans 28 catégories de produits de technologie et choisit les meilleurs dans chacune. Cette année, le CES Innovation Awards a reçu un nombre record de plus de 2 100 candidatures.

Les lunettes ENGO 2 pour les athlètes d’endurance intègrent un affichage des données de performance en temps réel dans le champ de vision naturel. ENGO 2 se connecte directement à une montre de sport (par exemple, Garmin, Suunto, Apple Watch), à un ordinateur de vélo ou à un smartphone. Les athlètes peuvent organiser les types de données dans un tableau de bord personnalisé en fonction de leurs préférences et objectifs personnels. Les tableaux de bord d’ENGO 2 sont très intuitifs à utiliser et permettent aux athlètes d’atteindre leurs objectifs sans les frictions ou les distractions associées aux montres, aux ordinateurs ou aux téléphones lorsqu’ils courent ou font du vélo.

Eric Marcelin Dibon, CEO de MicroOled « Ce nouveau prix international confirme l’avancée des technologies MicroOled, qui séduisent aussi bien les particuliers dans la vie de tous les jours que les entreprises technologiques les plus innovantes qui voient dans le micro-écran une de nouvelle possibilité pour porter l’information visuelle. »

Après un grand succès dans le secteur grand public, Microoled a commencé à se développer dans le secteur de l’industrie avec les lunettes connectées ActiveLook® Enterprise, spécialement conçues pour les professionnels. ActiveLook Enterprise offre une solution de réalité augmentée des plus légères, en fusionnant des informations numériques en temps réel dans le champ de vision sans la moindre obstruction pour la vue de l’utilisateur. Cette technologie s’appuie sur la plateforme existante ActiveLook NexT initialement dédiée au domaine sportif, aujourd’hui renforcée et optimisée pour une utilisation en monde professionnel grâce à des lentilles en verre transparent spécialement conçues pour cet environnement.