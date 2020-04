Michel Herbelin passe à l’heure Moka

Montre de ville, l’Inspiration automatique, signée par l’Atelier d’Horlogerie Française Michel Herbelin, revient aujourd’hui sur le devant de la scène, avec un cadran de couleur moka; et toujours un design « golden fifties ».

Lancée en 2017 pour célébrer les 70 ans de Michel Herbelin, la collection Inspiration reprend l’esthétisme des premières pièces horlogères fabriquées par la marque française au début de son histoire. Poli sur toute sa surface, ce modèle trois aiguilles/date présente un boîtier de 40 mm de diamètre en acier 316L, un alliage inoxydable, résistant aux chocs, inaltérable et hypoallergénique. Finalisée d’une couronne boule cannelée ornée d’un cabochon en onyx et prolongée par des cornes effilées des plus discrètes, sa carrure toute en rondeur dévoile un cadran convexe cerclé d’une fine lunette. Protégées par un verre saphir bombé pour accentuer l’esprit vintage, les aiguilles des heures et des minutes de forme « dague », également courbées, animent le fond dont la teinte moka confère à l’ensemble une certaine modernité. Associant un brun assez sombre et une déclinaison chocolatée, le tout ponctué d’un nuage de lait, il oscille sous l’effet de la lumière grâce à sa finition brossée soleil.

Révélant une minuterie clairement agencée au rythme d’index argentés en applique et complétée d’un guichet de date à 6h, l’Inspiration automatique est habillée d’un bracelet en cuir marron. Subtilement patiné, il achève de parfaire l’esprit intemporel du modèle.

Ce nouveau garde-temps Michel Herbelin embarque un mouvement mécanique à remontage automatique de facture suisse : le Sellita SW 200-1. Apprécié des spécialistes pour sa robustesse et son endurance, ce calibre, doté de 26 rubis, offre une réserve de marche de 38 heures. Le fond transparent de la boîte permet d’en admirer les rouages dont la masse oscillante gravée Michel Herbelin aux finitions Côtes de Genève.

Affichant le charme d’hier à l’heure d’aujourd’hui, l’Inspiration automatique a été dessinée, assemblée, réglée et contrôlée dans les ateliers Michel Herbelin, basés dans le massif du Jura en Franche-Comté. Héritière d’un savoir-faire horloger français de plus de 70 ans, cette montre séduit également par son prix raisonnable, au regard du soin apportés aux détails. Un atout supplémentaire qui finira de convaincre les esthètes avertis.Michel

Herbelin Inspiration automatique : 750 €

Vente en ligne sur le site www.michel-herbelin.com