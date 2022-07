Michael Jordan rejoint l’équipe de NBA 2K23

Michael Jordan est de retour pour illustrer la jaquette de NBA 2K23 Édition Michael Jordan et la version limitée NBA 2K23 Édition Championnat.

2K annonce que Michael Jordan, 14 fois NBA All-Star, cinq fois Kia NBA Most Valuable Player, six fois Champion de NBA et élu au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, apparaîtra sur les jaquettes des éditions NBA 2K23 Édition Michael Jordan et la version ultra-premium NBA 2K23 Édition Championnat.

La carrière de Jordan a transformé la NBA en un phénomène mondial, faisant de lui une marque très connue et laissant un impact indéniable sur le monde du basket. Pour la 24ème année de NBA 2K, Jordan est l’incarnation parfaite du thème de la campagne de cette année : Répondez à l’appel. Athlète toujours prêt à saisir une occasion, Jordan est de retour pour illuminer deux des jaquettes de NBA 2K23.

Michael Jordan est l’un des athlètes les plus titrés de la NBA et de l’histoire de NBA 2K, et les éditions NBA 2K23 Édition Michael Jordan et NBA 2K23 Édition Championnat marquent sa quatrième présence sur une jaquette de NBA 2K. Il a été précédemment sur les jaquettes de NBA 2K11, NBA 2K12 et l’Édition Spéciale de NBA 2K16. D’autres annonces sont à venir dans les deux prochains jours concernant des athlètes et les prix publics conseillés au moment du lancement des précommandes le 7 juillet.

“Après avoir fait du nombre 23 le nombre le plus reconnaissable dans le monde du sport, il était logique que pour NBA 2K23 nous proposions l’Édition Michael Jordan,” commente Alfie Brody, Vice-Président de la Stratégie Marketing Globale pour NBA 2K. “De plus, nous avons le plaisir d’annoncer une toute nouvelle édition premium du jeu avec NBA 2K23 Édition Championnat, car aucun autre joueur n’incarne aussi bien le mot ‘Champion’ que Jordan. Cette version limitée permettra aux joueurs de suivre l’action également sur le terrain, durant toute la saison, grâce à un abonnement de 12 mois au NBA League Pass. Nous sommes impatients de célébrer le jeu avec la communauté lors de sa sortie le 9 septembre prochain.”

De même que Michael Jordan fait son retour sur les jaquettes de NBA 2K23, le jeu réintroduira le Jordan Challenge pour encourager les joueurs à reproduire 15 moments iconiques de l’illustre carrière de Jordan. Les dix Challenges originaux de NBA 2K11 ont été entièrement recréés à partir de zéro et feront leur retour cette année – ainsi que cinq nouveaux moments iconiques Jordan – qu’une toute nouvelle génération de jeunes pourra découvrir. Ces Challenges bénéficient de plus d’une décennie d’avancée technologique et offrent une toute nouvelle façon d’évoluer au sein des accomplissements de Jordan – le tout intégré dans son propre mode de jeu.

Le Jordan Challenge met également en évidence un large éventail de performances passionnantes du parcours universitaire, en NBA et avec l’équipe des Etats-Unis de Jordan que les joueurs pourront vivre grâce aux 15 Challenges. Ces défis intègreront des vignettes vidéo uniques issues de témoignages particuliers de nombreuses sommités de la NBA : coéquipiers de Jordan, adversaires et autres personnalités du sport, qui l’ont vu évoluer et peuvent témoigner de son héritage à une jeune génération de fans de la NBA. Plus de détails sur le Jordan Challenge proposé dans NBA 2K23 seront dévoilés plus tard cet été.