Mi True Wireless Earphones 2 : la saison du blanc est ouverte

Les derniers Mi True Wireless Earphones 2 viennent d’être dévoilé par le nouveau géant chinois lors de sa conférence virtuelles. Selon la marque, ils ont été conçus pour offrir une expérience en appel plus claire grâce à des basses amplifiées qui annulent le bruit extérieur (ENC). Avec sa compatibilité Bluetooth 5.0, cette version améliorée permet un signal de transmission plus rapide et plus stable.

Les mélomanes apprécieront également l’expérience utilisateur simplifiée grâce à la fonction appairage pop-up2, la détection automatique de placement dans l’oreille, sans oublier l’option double-clic pour accéder rapidement à sa musique ou à l’assistant vocal.

Les Mi True Wireless Earphones 2 seront disponibles le 7 avril prochain à 99,99 € sur Mi.com et dans les Mi Stores agréés, ainsi que chez Fnac, Darty, Leclerc, Cdiscount, LDLC, Ubaldi, Cora et Materiel.net