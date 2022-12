Mercedes-Maybach lance la série limitée “Haute Voiture”, un modèle inspiré de la Haute Couture disponible à 150 unités. Mais aussi une collection de sacs en édition limitée.

La série limitée Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture est une pièce de collection conçue pour certaines occasions. A l’esthétique, présentée plus tôt cette année, s’ajoute de nouvelles finitions qui viennent enrichir l’expérience client. Mercedes-Maybach a présenté le nouveau modèle pour la première fois lors d’un événement à Dubaï le 12 décembre 2022. Le véhicule a été révélé à la suite d’un défilé de mode organisé par le couturier local Atelier Zuhra. Des invités VIP, des médias et des influenceurs étaient présents.



“Les caractéristiques complexes et les éléments de design exclusifs font de la Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture l’un des modèles les plus extravagants que nous ayons jamais créés, explique Gorden Wagener, Directeur du Design Mercedes-Benz Group AG. Elle représente le luxe sophistiqué dans sa forme la plus pure. Nos clients ont accès un art de vivre des plus ambitieux ; nous voulions donc refléter cela en créant quelque chose de tout à fait désirable et en utilisant des composants jamais vus sur une Mercedes-Maybach.”

“La Classe S Haute Voiture de Mercedes-Maybach ouvre un nouveau chapitre de « haute » exclusivité pour la marque, résume Daniel Lescow, Responsable de Mercedes-Maybach au sein de Mercedes-Benz Group AG. Avec une série limitée à 150 unités, cette édition spéciale reflète la philosophie de notre marque qui consiste à proposer occasionnellement des objets de collection. Ainsi, nous continuons de renforcer la position de Maybach en tant que pionnier du luxe ultime et facilitons les expériences de luxe uniques qui vont au-delà des attentes de nos clients.”

La Mercedes-Maybach S 680 (consommation de carburant en cycle mixte selon WLTP : 14.3‑13.4 l/100 km, émissions de CO₂ en cycle mixte : 326‑304 g/km)[1] , est une édition spéciale limitée qui facilite une expérience sensorielle complète et met en valeur une élégance suprême reflètant l’éthique du ” luxe sophistiqué ” de la marque. L’association d’un savoir-faire exceptionnel, de matériaux de haute qualité et de très jolis détails crée un niveau d’exclusivité nouveau qui évoque une œuvre d’art que l’on peut conduire. Créé par l’équipe de personnalisation et d’artisanat la plus spécialisée de Mercedes-Benz dans la Manufaktur de Sindelfingen, chaque véhicule sera numéroté de 1 à 150 et arborera son blason avec son numéro sur la console centrale.

Conception sur mesure inspirée de la Haute Couture

Dans la lignée du Concept Haute Voiture, l’extérieur de la voiture de série se caractérise par une peinture exclusive à deux tons : une combinaison de bleu nautique métallisé sur le dessus, avec un léger ton rose chatoyant dans la partie inférieure et des jantes métalliques bleu nautique. Un autre point fort est désormais l’éclairage d’ambiance avec projection animée : lorsque les portes sont ouvertes, des motifs animés Mercedes-Benz ou Mercedes-Maybach utilisant la technologie LCD s’allument et illuminent élégamment les zones d’entrée avant et arrière.

L’extérieur se traduit sans effort à l’intérieur du véhicule par l’utilisation étendue de tons bleu nautique foncé et or rose, avec des éléments supplémentaires en cristal et blanc opale brillant. L’intérieur témoigne d’une attention toute particulière aux détails, soulignant parfaitement son inspiration Haute Couture. Un tissu bouclé de haute qualité inspiré de la mode reste une constante dans tout le modèle, dans des tons bleu, beige, or rose et or, avec des détails complexes supplémentaires dans les housses de sièges et les coussins. Des reflets de cuir blanc cristal embrassent les passagers sur les consoles, les portes et les coussins. Les tapis de sol sont en lin et en mohair. Des flûtes à champagne de couleur or rose s’intègrent parfaitement au présentoir de l’arrière spacieux, ainsi qu’un badge Haute Voiture dans le panneau de porte. Le passepoil en cuir de couleur bleue dans les consoles est également original pour la voiture de série.

Le système d’infodivertissement MBUX reprend la splendide exclusivité de l’intérieur. Des nuages scintillants de paillettes et une variété d’accents en or rose scintillant soulignent l’atmosphère de défilé. Dans le menu de sélection des profils, le conducteur est accueilli par une fleur de magnolia et des particules scintillantes. Douze avatars différents sont parés d’accessoires raffinés et habillés avec élégance, par exemple en smoking, en queue-de-pie ou en robe de soirée.

Pour compléter l’expérience Maybach, la Classe S Haute Voiture sera accompagnée d’une boîte cadeau faite à la main portant son blason numéroté, ainsi qu’un modèle réduit et un porte-clés. En outre, une housse de voiture spéciale portant les logos Maybach et Haute Voiture sera offerte aux clients.

Collection exclusive de sacs inspirée de la Mercedes-Maybach Haute Voiture

Une collection de sacs accompagnera la voiture de série et sera commercialisée début 2023 dans les boutiques physiques et en ligne Maybach Icons of Luxury. Disponibles dans différents styles et tailles en série limitée, les articles seront composés de matériaux sélectionnés pour l’intérieur du véhicule, mêlant l’extravagance de la Haute Couture à une fabrication artisanale de pointe.