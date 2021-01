Mercedes EQA, une. athlète électrique

EQA est le nouveau modèle access dans le monde entièrement électrique de Mercedes-EQ. Le dynamisme de sa carrosserie de SUV exprime à l’extérieur le plaisir de conduite intense à bord. Compromis idéal entre les performances, les coûts et le “Time-to-market”, l’EQA est le premier membre entièrement électrique de la célèbre famille de voitures compactes de Mercedes-Benz. En tant que parent proche du GLA, il associe toutes les caractéristiques exaltantes de ce modèle à un entraînement électrique efficace en énergie. Les prix en Allemagne commencent à 47 540,50 euros. En France, l’EQA sera prosposé avec une offre inférieure à 50 000 euros.



L’EQA prend le départ en version EQA 250 (consommation de courant en cycle mixte : 15,7 kWh/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte : 0 g/km) avec 140 kW et une autonomie WLTP de 426 kilomètres[2][3][4]. D’autres versions suivront : des modèles tout-terrain encore plus athlétiques dotés d’une chaîne cinématique électrique supplémentaire (eATS) et de puissances dépassant les 200 kW, et une version offrant une autonomie de plus de 500 kilomètres (WLTP)4. Pour Mercedes-EQ, la solution pour des autonomies de plus en plus importantes ne réside pas dans des batteries de plus en plus grandes, mais dans une augmentation résolue de l’efficacité énergétique de tous les composants du véhicule.

La navigation avec Electric Intelligence calcule automatiquement l’itinéraire le plus rapide en tenant compte des temps de charge. Le conducteur n’a plus à s’en préoccuper. Sur la base de simulations d’autonomie permanentes, le calcul tient compte des arrêts à une station de recharge et de nombreux autres facteurs, comme la topographie et la météo. Le système peut également réagir à des variations de la situation routière ou du style de conduite du conducteur, par exemple.

C’est une vraie Mercedes y compris dans le domaine de la protection des occupants :

Les airbags conducteur et passager, l’airbag genoux pour le conducteur et les airbags rideau sont de série. Les airbags rideaux protègent les première et deuxième rangées de sièges. Des airbags latéraux thorax et bassin sont également livrés de série à l’avant et en option sur la deuxième rangée. En association avec le système PRE-SAFE® (option), les places avant bénéficient de rétracteurs électriques réversibles au niveau des enrouleurs de ceinture.

L’EQA affiche le style typique de Mercedes-EQ à l’avant : une calandre Black-Panel avec étoile centrale. Autre caractéristique de design typique du monde entièrement électrique de Mercedes-EQ : le bandeau réflecteur à l’avant et l’arrière. Une fibre optique horizontale relie les deux feux de jour des phares à éclairage intégral LED et garantit une identification efficace de jour comme de nuit. L’intérieur des blocs optiques offre une finition haut de gamme, minutieuse et précise. Egalement typiques de Mercedes-EQ : les bandes bleues dans les projecteurs. Les feux arrière LED se fondent sans transition dans le bandeau réflecteur LED effilé, caractérisant ainsi une silhouette incomparable à l’arrière.

De nombreux indices évoquant l’entraînement électrique sont disséminés dans l’habitacle de l’EQA. Certaines lignes d’équipement arborent à cet effet un insert décoratif rétroéclairé – une première chez Mercedes-Benz. Autres détails exclusifs : des éléments décoratifs dans la teinte or rose au niveau des buses de ventilation, des sièges et de la clé du véhicule. Le modèle spécial Edition 1 possède en outre des sièges en cuir dont les perforations sophistiquées laissent entrevoir un tissu dans la teinte Pure blue typique de Mercedes-EQ. Les instruments avec affichages spécifiques aux véhicules électriques reprennent le concept de couleur avec accents or rose et bleus. L’écran média permet d’accéder aux options de charge, à la consommation électrique et au flux d’énergie via le menu carrousel de Mercedes-EQ.

L’EQA est notamment doté en série de phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs, du hayon EASY-PACK avec commande électrique de l’ouverture et de la fermeture, de jantes alliage de 18 pouces, de l’éclairage d’ambiance avec 64 couleurs, d’un double porte-gobelet, de sièges confort avec soutien lombaire à quatre réglages, d’une caméra de recul pour une meilleure visibilité et un confort accru pendant les manœuvres et d’un volant sport multifonctions en cuir. Le véhicule est également équipé de série du système d’infodivertissement intuitif MBUX (Mercedes-Benz User Experience) et de la navigation avec Electric Intelligence. Le nouveau peut être personnalisé grâce aux deux lignes d’équipement Electric Art et AMG Line, ainsi qu’au Pack Sport Black.