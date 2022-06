Mercedes-Benz réinvente l’expérience du divertissement embarqué avec ZYNC

Le groupe Mercedes-Benz AG a conclu un partenariat avec ZYNC. L’entreprise technologique californienne fournira à Mercedes-Benz la première mise en œuvre mondiale de sa plateforme de divertissement numérique embarquée haut de gamme.

En regroupant un large éventail de contenus numériques propres et d’une tierce partie sur une seule plateforme clé en main, ZYNC fournira la plate-forme ainsi que l’interface entre les partenaires de contenu et le matériel Mercedes-Benz compatible existant. L’objectif de ce partenariat est de fournir aux clients une expérience de divertissement numérique transparente, adaptée à l’environnement unique de l’habitacle d’une Mercedes-Benz, tout en maximisant les avantages des technologies UI/UX de la société, comme l’Hyperscreen MBUX. Grâce à ZYNC, les clients de Mercedes-Benz pourront accéder à un large éventail de services de streaming de qualité, internationaux et nationaux. La première application de ZYNC est prévue pour la fin l’année dans les EQS et Classe S en Europe. Le déploiement dans d’autres modèles et marchés est prévu pour 2023.

Qu’il s’agisse d’informations, de sport, de spectacles ou de films, la majorité des gens consomment leur contenu préféré en streaming la plupart du temps via leur appareil mobile ou leur télévision. Cependant, l’environnement à l’intérieur d’une Mercedes-Benz présente un ensemble spécifique de conditions qui offrent la possibilité de vivre une expérience cinématographique immersive avec contenu audiovisuel qui va bien au-delà de la simple facilitation de lecture. Ces conditions vont de la taille, du format et de la position des écrans à la disposition sur mesure des haut-parleurs, en passant par le type de contenu et la manière de le parcourir. En se concentrant exclusivement sur les conditions à l’intérieur de la voiture, la plateforme ZYNC s’intègre parfaitement au matériel Mercedes-Benz ainsi qu’aux systèmes d’exploitation actuels et futurs pour diffuser le contenu de manière à maximiser la sensation audiovisuelle, l’intérêt et la facilité d’utilisation.

“Nous voulons offrir à nos clients une expérience de luxe unique dans leurs véhicules, explique Markus Schäfer, Directeur Technologie, Développement et Achats de Mercedes-Benz. Technologiquement, cela n’est réalisable que par l’interaction des meilleurs matériels et logiciels. Qu’il s’agisse de nos programmes ENERGIZING Comfort, de l’innovant MBUX Hyperscreen ou de Dolby Atmos, l’expérience dans une Mercedes-Benz est unique et peut être vécue avec plusieurs sens. L’accès à diverses offres de vidéos en streaming grâce à ZYNC portera bientôt notre promesse de luxe holistique à un niveau supérieur. Cela confirme notre volonté d’être à la pointe des logiciels automobiles”.

ZYNC fournit de la vidéo en streaming, du contenu à la demande, des expériences interactives, des programmes locaux, du sport, des informations, des jeux et bien plus encore, via une interface utilisateur homogène. Plus de 30 services de streaming sont disponibles auprès de partenaires mondiaux, régionaux et locaux haut de gamme, avec des partenaires et des chaînes supplémentaires intégrés en continu. La plupart de ces chaînes sont incluses et ne nécessitent pas d’abonnement individuel. La condition préalable pour bénéficier de ZYNC est de disposer d’un compte Mercedes-Benz me actif avec le pack de divertissement MBUX, qui est actuellement gratuit pendant un an à compter de la réservation et peut ensuite être prolongé moyennant des frais dans le portail Mercedes me (dérogations possibles selon les pays).

“Grâce à notre partenariat avec ZYNC, Mercedes-Benz vise à libérer tout le potentiel du divertissement embarqué via un matériel de référence comme l’Hyperscreen MBUX en le transformant en un portail qui étend l’expérience numérique MBUX au-delà de la voiture, ajoute Magnus Östberg, Directeur des Systèmes Informatiques, au sein de Mercedes-Benz AG. En plus d’un accès encore plus fluide, direct et personnalisé aux contenus propres et de tiers, comme le propose ZYNC, l’augmentation des services interactifs nous aidera à approfondir l’engagement et le dialogue avec le client. ”

Le partenariat avec ZYNC exploite et maximise les avantages inhérents à l’interface avancée utilisateur/UX des systèmes d’infodivertissement Mercedes-Benz, tels que l’Hyperscreen MBUX. L’agrégation du contenu signifie que les partenaires tiers s’intègrent une fois dans la plateforme ZYNC. La plateforme cloud-native hautement évolutive est optimisée pour une faible latence sur le matériel des véhicules Mercedes-Benz.

Concrètement, cela signifie que les clients pourront accéder à un éventail toujours plus large de services de streaming optimisés. La mise en page est optimisée afin d’exploiter au mieux la qualité visuelle et la résolution des systèmes d’infodivertissement et de leurs écrans. Conformément à la stratégie logicielle de Mercedes-Benz, la plateforme ZYNC offre la meilleure lecture vidéo embarquée de sa catégorie, avec des débits adaptatifs et des exigences minimales en matière de mise en cache à bord. Par ailleurs, la plateforme ZYNC elle-même est compatible avec plusieurs formats de gestion des droits numériques (DRM).

Lorsque le véhicule est en mouvement, les services de streaming sont limités, par exemple aux écrans des passagers ou à l’audio uniquement, conformément à la réglementation du marché local. À l’avenir, Mercedes-Benz est prête à utiliser la vidéo en streaming lorsque le véhicule est en mouvement, lorsque la conduite automatisée conditionnelle de niveau 3 y est autorisée.