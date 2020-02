Mercedes-Benz GLC 300 Matic, polyvalent, spacieux et sportif

Le saviez-vous ? Le GLC, commercialisé sur le marché depuis quatre ans et considéré comme le SUV le plus populaire de la marque à l’étoile.

Parmi les points forts de ce modèle : excellentes qualités de conduite sur route comme sur tout terrain, un espace généreux, une fonctionnalité hors pair et un confort maximal. S’y ajoutent une allure plus affûtée, un nouveau concept de commande, le système d’info-divertissement MBUX, des systèmes d’assistance à la conduite novateurs et une nouvelle palette de motorisations. Alliant la sportivité d’un coupé et la fonctionnalité d’un SUV, le GLC Coupé profite également de nombreux atouts. Les deux modèles arriveront sur le marché au cours de l’été.



Le design extérieur séduit par une esthétique résolument sportive. Son caractère tout-terrain bien trempé se reflète dans des surfaces musclées et des détails marquants tels que des inserts chromés qui valorisent désormais la carrosserie de série de la partie avant à la partie arrière, des projecteurs redessinés et une calandre aux contours très marqués.

Le GLC Coupé marie avec harmonie les éléments stylistiques d’un coupé à ceux d’un SUV. Il en va ainsi de la ligne de toit plongeant vers l’arrière, de la partie supérieure de l’habitacle qui se fond dans la silhouette ou encore de la baguette en chrome ostentatoire au niveau de la ligne de ceinture relevée et des épaules musclées.



Les deux modèles possèdent désormais des phares LED hautes performances de série. Leurs contours ont en outre été nettement modifiés pour créer des blocs optiques plus compacts et aplatis. Les feux de jour en forme de torche ont été affinés et la signature lumineuse propre à la marque est plus reconnaissable que jamais. Des phares MULTIBEAM LED sont disponibles en option. Les feux arrière LED intégraux redessinés sont eux aussi disponibles de série.



L’habitacle allie des finitions haut de gamme et des matériaux raffinés tels que des boiseries à pores ouverts avec commande conviviale. Les deux versions du GLC possèdent de série le système d’infodivertissement moderne et évolutif MBUX – Mercedes-Benz User Experience. Parmi ses points forts figurent les possibilités de commande intuitives et variées tactiles, gestuelles (avec l’aide de l’assistant intérieur MBUX) et vocales optimisées de série (« Hey Mercedes »). La fonction MBUX Réalité augmentée pour la navigation complète l’image vidéo des alentours par des informations de navigation très utiles.