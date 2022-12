Mercedes-Benz et SK Gaming présentent une collection capsule en édition limitée avec Saul Nash.

Quand la mode rencontre l’eSport… Mercedes-Benz présentera la collection capsule lors de l’événement du 25e anniversaire de SK Gaming en tant que partenaire de l’équipe d’esports. La collection exclusive a été créée par le styliste et chorégraphe britannique Saul Nash. Les pièces sont disponibles en pré-commande en ligne à partir d’aujourd’hui.

La collection capsule se compose d’une veste et d’un T-shirt à manches longues qui combine les exigences fonctionnelles des vêtements de sport de tous les jours avec un style à la mode. Accompagnant le lancement, une campagne sur les médias sociaux visualise l’interaction de ces sujets. Sur les photos et dans les courtes vidéos, la technologie de propulsion électrique de la Mercedes-Benz EQE et les performances sportives des danseurs et des membres de SK Gaming forment une symbiose expressive.

Saul Nash est un créateur de mode et un chorégraphe qui a étudié le design de performance et le design de vêtements pour hommes. Il combine ce parcours dans son propre label, fondé en 2018, en brisant les frontières entre les vêtements pour hommes et les vêtements de sport. Ses créations sont fluides dans leur conception, combinant les tendances avec la fonctionnalité des vêtements de sport, et offrant une mode créée pour un quotidien moderne et actif. Cette approche innovante, a conduit Saul à recevoir plusieurs récompenses , notamment le Queen Elisabeth II Award for British Design en tant que designer national de l’année au Royaume-Uni.

La veste de sport noire réversible dissimule à l’intérieur un motif en maille bleu lilas accrocheur, fabriqué à partir de polyester recyclé et reprenant les couleurs de l’équipe SK Gaming. Les logos Mercedes-Benz et SK Gaming sont brodés sur la poitrine dans des couleurs contrastées, tandis que le côté en nylon noir porte également les logos des deux partenaires au dos.

Le tout est complété par un maillot de compression noir à manches longues, également fabriqué à partir de polyester recyclé et de Lycra pour un ajustement optimal au corps, avec des inserts en maille colorée sur les côtés et à l’intérieur des manches dans la même couleur que l’intérieur de la veste. Le maillot porte également les logos des marques des deux partenaires, Mercedes-Benz et SK Gaming, sur la poitrine. Des détails de conception tels que les boucles de pouce, une demi-fermeture éclair sur le col à fermeture haute et un dos allongé soulignent la fonctionnalité sportive de la collection.