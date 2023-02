Mercedes-Benz et Moncler annoncent une nouvelle collaboration

Mercedes-Benz et Moncler ont annoncé une nouvelle collaboration, inspirée de leur design et leur héritage exceptionnels. Cette collaboration ouvre un univers imaginaire qui explore les valeurs partagées de ces marques : une forte passion pour l’innovation, un langage de conception concis et une approche de premier plan en matière de co-création interculturelle. Ce partenariat souligne la stratégie de Mercedes-Benz qui consiste à explorer de nouveaux domaines dans la mode et la culture afin de répondre aux attentes et d’interagir avec un public plus large que celui de l’automobile. Dans le même temps, il souligne l’évolution de Moncler au-delà de la mode et dans de nouvelles sphères du design.

Une œuvre d’art unique créée exclusivement pour cette collaboration par Gorden Wagener, Patron du Design Mercedes-Benz Group AG, sera dévoilée en direct par Mercedes-Benz en tant que partenaire du spectacle « Art of Genius » de Moncler le lundi 20 février à 20 h 00 GMT, heure locale de Londres (21 h 00 CET). Depuis 2018, Moncler Genius a mis en avant le pouvoir des collaborations dans l’industrie du luxe et évolue à nouveau comme une nouvelle plateforme dynamique de co-création. La révélation sera diffusée en direct sur moncler.com. Les images et les détails de la collaboration seront publiés sur les plateforme de communication et de réseaux sociaux de Mercedes-Benz et Moncler.

Depuis 1995, Mercedes-Benz s’est imposée comme un acteur majeur du secteur mondial de la mode. La société de luxe a noué des relations authentiques dans des domaines créatifs tels que la mode, la photographie et l’art, et entreprend des initiatives visant à soutenir les futurs talents du design, les collaborations innovantes, les partenariats de la Fashion Week et les événements en direct.