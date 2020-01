Mercedes-Benz CLA Shooting Brake : la sportive connectée que l’on peut charger

Belle et intelligent, mais aussi très pratique : la nouvelle version du coupé quatre portes doté d’un arrière de break sortira en septembre sous les traits du Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Comme le CLA Coupé, le Shooting Brake arbore le langage stylistique de la clarté sensuelle et fait de l’habitacle une interface au design cool qui propose un outil numérique intelligent. Le design présente une silhouette athlétique et élégante, caractérisée par le nez marqué, des flancs épurés et lisses se prolongeant jusqu’à l’arrière musclé. Le CLA Shooting Brake offre une vraie plus-value en matière de fonctionnalité. A l’image du CLA Coupé, ce modèle constitue un chef d’œuvre de design. Qui plus est, il laisse encore plus de place à la spontanéité. Il se prête aussi bien aux envies de shopping qu’aux activités sportives et en extérieur.

Le CLA Shooting Brake est un véhicule à cinq portes qui présente clairement les proportions du coupé, dont le toit et la porte arrière s’étendent en continu jusqu’à l’arrière du véhicule, mais qui offre un espace considérable. C’est une voiture de créateur, qui attise les émotions par ses proportions : un capot moteur allongé, un habitacle compact avec des lignes de vitres empruntées à un coupé, des épaules musclées au-dessus du passage des roues arrière et une partie arrière fluide qui présente clairement les gènes d’une voiture de sport. Jusqu’au montant B, le contour des vitres sans cadre est identique à celui du coupé. Au-delà, la ligne de vitre est nettement plus haute, ce qui facilite l’accès à l’arrière du véhicule. Elle s’étend jusqu’à l’arrière pour se terminer en un angle pointu.

L’intérieur du CLA Shooting Brake présente l’ambiance moderne, cool et haut de gamme du coupé. Comparé à son prédécesseur, il offre aux passagers davantage de place au niveau des épaules, de la tête et des coudes. L’environnement numérique de la clientèle technophile du CLA est intégré à l’habitacle d’une manière innovante, tant sur le plan du design que sur celui de la technique. MBUX (Mercedes-Benz User Experience) avec reconnaissance vocale améliorée facilite l’utilisation de nombreuses fonctions.

Grâce à la commande confort Energizing qui relie les différents systèmes dédiés au confort dans le véhicule, le nouveau CLA Shooting Brake est encore plus agréable. Les fonctions de la climatisation et des sièges (chauffage, ventilation, massage), ainsi que diverses ambiances lumineuses et musicales sont utilisées de manière ciblée pour permettre un paramétrage « Wellness » spécifique en phase avec l’humeur ou les besoins du client.

L’Energizing Coach basé sur un algorithme intelligent recommande, selon la situation et les besoins des passagers, le programme le mieux adapté des Packs Energizing. Si la smartwatch Mercedes-Benz vivoactive 3 ou une smartwatch Garmin Wearable compatible est connectée, le système prend en compte l’état du conducteur (sur la base de facteurs tels que son niveau de stress, son pouls ou la qualité de son sommeil la nuit précédente) pour émettre une recommandation.

Sur le Nouveau Shooting Brake, la personnalisation est aussi mise à l’honneur au moyen des lignes d’équipement Progressive et AMG Line ainsi que de l’offre croissante et variée d’applications qui peuvent être téléchargées sur Mercedes me ou être consultées via MBUX afin de profiter des prestations correspondantes. Ce CLA vise ainsi également à répondre aux souhaits de la clientèle qui, il y a quelques années encore, ne pensait pas immédiatement à Mercedes lorsqu’elle jouait avec l’idée d’acheter une voiture. « Les CLA Coupé et CLA Shooting Brake affichent un look particulièrement expressif destiné à séduire un public jeune et individualiste. Le Nouveau CLA Shooting Brake offre également plus d’espace que son prédécesseur pour transporter tout le matériel nécessaire aux activités sportives et bien plus encore », a déclaré Britta Seeger, membre du directoire de Daimler AG, à la tête de la Distribution Mercedes-Benz Cars.

Comme son prédécesseur, le Nouveau CLA Shooting Brake sera fabriqué à l’usine de Kecskemét, en Hongrie, et sera commercialisé en septembre 2019 en France.