Mercedes-Benz ajoute Apple Music à bord des modèles EQS, Classe C et Classe S

Mercedes-Benz s’est associée à Apple Music pour assurer l’intégration complète d’Apple Music dans le service Mercedes me connect “Online Music” et le système d’infodivertissement MBUX.

Avec MBUX, l’écoute d’Apple Music dans les véhicules Mercedes-Benz devient une expérience simple et conviviale. Après avoir associé un compte Mercedes me au véhicule, les abonnés d’Apple Music auront accès à plus de 75 millions de chansons, à des milliers de playlists sélectionnées par la rédaction et à des sélections quotidiennes des meilleurs experts musicaux du monde, y compris tous les artistes et animateurs diffusant sur ses stations de radio mondiales en direct Apple Music, Apple Music Hits et Apple Music Country. Les conducteurs peuvent également dire ” Hey Mercedes ” en utilisant l’assistant vocal MBUX depuis la commande au volant ou directement sur l’écran pour demander des chansons, des albums, des playlists ou des stations de radio.

“Nous utilisons les possibilités offertes par la numérisation grâce aux mises à jour par voie hertzienne pour rendre le temps que nos clients passent dans leur Mercedes aussi divertissant et épanouissant que possible. L’intégration du streaming musical en ligne offre aux clients un accès numérique à leur plaisir musical personnel. Avec Apple Music, nous avons maintenant intégré un autre service qui s’intègre parfaitement au portefeuille de musique en ligne de Mercedes-Benz”, déclare Sajjad Khan, membre du conseil d’administration de Mercedes-Benz AG et directeur technique.

Cette intégration sera disponible pour les nouveaux propriétaires de la Nouvelle Classe C et de la Nouvelle Classe S dont la production débutera ce mois-ci, et pour les propriétaires du Nouvel EQS cet été. Les propriétaires actuels de la Classe C et de la Classe S équipés de la dernière génération de MBUX pourront également profiter de l’intégration d’Apple Music grâce à une mise à jour « over-the-air » dans le courant de l’année.

Les clients activent le service “Musique en ligne” dans leur compte personnel Mercedes me en associant leur service de streaming musical respectif (Apple Music, Amazon Music, Spotify et/ou TIDAL). Les clients peuvent acheter des données de streaming embarquées auprès d’un fournisseur de réseau mobile (MNO) via le portail Mercedes me, ou les activer pour la Classe S, la Classe C et l’EQS via le plan de données de leur smartphone.