Qui a dit qu’une femme enceinte, une future maman, n’avait pas le droit d’arborer un look cool et sportif ? xLa collection Nike (M) vient d’être lancée : pour la première fois, les futures ou nouvelles mamans peuvent découvrir la collection à House Of Innovation, sur les Champs-Élysées, à Paris. Et pour la première fois également, la collection est présentée sur des mannequins aux formes de femmes enceintes. Cette collection Nike (M) est aussi disponible en ligne sur le Nike Store