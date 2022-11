MeisterSinger Pangaea 365, voyage dans le temps

Spécialiste de la montre à mono-aiguille, la marque horlogère allemande MeisterSinger édite, depuis quelques années, des éditions spéciales faisant référence à des montres d’une époque où il était encore plutôt inhabituel de les porter au poignet : un choix naturel pour cette maison dont tous les modèles s’inspirent des débuts de l’horlogerie avec son concept d’aiguille unique. La Pangea 365, dévoilée en 2022, en est une belle illustration.

Un œil averti remarquera la longueur inhabituelle de la mono-aiguille. Egale à 25 mm, finalisée d’une flèche et équipée de contrepoids, elle est similaire à celle présente sur les montres de poche historiques. Editée en série limitée de 200 exemplaires pour le monde, cette pièce automatique allie la tradition et un savoir-faire horloger de pointe en réinterprétant les cadrans immaculés des montres de poche d’antan.

Cette Pangaea 365 est livrée dans un boîtier en acier de 40 mm de diamètre, équipée d’un grande couronne cannelée ou en oignon, facile à manipuler. Très fine, la lunette cède toute sa place au cadran ivoire. Si le nom de la marque et de la montre sont inscrits en écriture cursive tandis que les heures à deux chiffres noirs utilisent une police évoquant ceux peints à la main au début du siècle dernier. Apparaissant à l’envers pour certains, ils sont complétés par une échelle de 24 heures, indiquée en noir à la périphérie du cadran.

Minutieusement subdivisée, l’échelle des minutes est codée en trois couleurs pour plus de clarté. Alors que chaque intervalle de cinq minutes est souligné par un marqueur noir, les heures pleines et les demi-heures sont signalées en bleu, les quarts d’heure sont signifiés en rouge. Atypique, la lecture de l’heure devient vite intuitive.

Cette Pangaea 365 est animée par un mouvement automatique de facture suisse (Sellita SW200) proposant jusqu’à 38 heures de réserve de marche. Un calibre est visible à travers le fond de boîte transparent vissé.

MeisterSinger Pangaea 365

Edition limitée à 200 exemplaires numérotés, 1990 €