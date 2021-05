Mastercard propose un masque LED qui transforme votre visage en boule à facettes

Il n’y a pas que les cartes de crédit dans la vie, il y a les spectacles, aussi. Ceux que l’on a hâte de retrouver, quitte à porter un masque. Mastercard a justement imaginé avec les pionniers du wearable de CuteCircuit un masque facial à LED en édition limitée qui réagit au bruit en temps réel.



Ce Priceless Mask (oui, ils ont vraiment opté pour ce jeu de mots corporate) intègre des lumières LED 8×8 64 pixels qui réagissent à la musique et aux bruits environnementaux pour transformer la moitié inférieure de votre visage en quasi boule à facettes. Mastercard estime que ce masque devrait être un succès auprès de ceux qui souhaitent combiner leur amour de la musique live avec des mesures de santé et de sécurité anti-COVID. Et étant donné que nous pourrions tous encore porter des masques pendant un certain temps, ce n’est pas une mauvaise idée. Lancement le 20 mai.