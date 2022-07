Maserati roulera en GT2 en 2023

Maserati annonce sa participation au championnat européen Fanatec GT2 en 2023.

Nouvelle étape dans la stratégie sport automobile de Maserati : la MC20 – conçue dès les prémices de son développement pour remettre le Trident sur les rails des compétitions sur circuit – participera au championnat européen Fanatec GT2, faisant ses grands débuts en 2023.

Pour Davide Grasso, PDG de Maserati : “Nous sommes animés par notre passion, tant sur la route que sur circuit. Nous avons une vraie histoire internationale en sport automobile, ainsi nous sommes extrêmement fiers d’y faire notre retour avec l’extraordinaire MC20. La course automobile a toujours été l’habitat naturel de Maserati et aujourd’hui, que cela soit à travers le championnat européen Fanatec GT2 ou la Formula E, notre marque prend un nouveau départ, à partir de ses racines et pour construire l’avenir”.Maserati proposera la MC20 GT2 à ses clients et à ses équipes.

La MC20 GT2 est basée sur sa version routière, dont elle hérite des meilleures spécifications de sa catégorie. Celles-ci comprennent l’innovant moteur Nettuno doté de la nouvelle technologie Maserati Twin Combustion (MTC), de la suspension à double triangulation avec axe de direction semi-virtuel et de la monocoque en fibre de carbone. Le retour de Maserati sur circuit et en compétition GT relie idéalement la nouvelle ère de la marque aux nombreuses victoires obtenues par la MC12 dans les championnats FIA GT de 2004 à 2010. Plus précisément, pour souligner le lien entre la MC12 et la MC20, aux 24 Heures de Spa – remportées trois fois par la MC12 (en 2005, 2006 et 2008) – Maserati inaugure la nouvelle ère Maserati Corse dédiée aux étapes glorieuses de son histoire sportive.