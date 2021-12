Maserati rencontre David Beckham

Une MC20 Fuoriserie Edition pour David Beckham, un hommage à Miami : “The Magic City”

Un hommage à la ville magique de Miami : voilà comment est née la MC20 Fuoriserie Edition pour David Beckham. L’ambassadeur de la marque italienne devient designer avec l’aide du Maserati Centro Stile. Grâce à cette union, la passion du champion britannique pour sa deuxième ville natale prend forme dans une voiture personnalisée qui incarne la performance et la sportivité : la MC20. Ce projet fait partie du programme de personnalisation Fuoriserie de Maserati, qui, dans ses différents styles, permet aux clients de créer leur Maserati sur mesure. La voiture, conçue comme un symbole du luxe au troisième millénaire, dévoile au monde sa nature unique et son caractère personnel. Maserati Fuoriserie est une toile vierge pour laquelle la Maison du Trident offre les instruments nécessaires à son habillage.

Le reste est laissé au goût et à l’inspiration des clients, ce qui leur donne l’occasion de définir leurs propres tendances et d’exprimer leur personnalité. Après un processus de conception personnalisé et collaboratif, Beckham et les designers du Maserati Centro Stile ont créé la MC20 Fuoriserie Edition pour David Beckham. Cette voiture traduit une véritable passion dans une monocoque en fibre de carbone, entièrement fabriquée en Italie, et propulsée par un moteur V6 breveté dérivé des technologies de la Formule 1.