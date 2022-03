Maserati passe en mode 100% électrique

Maserati vient de présenter le plan de lancement de sa gamme électrique baptisée « Maserati Folgore ». Maserati est en effet la première marque italienne de voitures de luxe à produire des modèles entièrement électriques. Le trident a également dévoilé ses chiffres de ventes 2021. Innovante par nature, Maserati se projette déjà dans l’avenir.

Comme annoncé lors de l’événement “MMXX : Time to be Audacious” (“MMXX : Le temps de l’Audace”) en septembre 2020, Maserati a achevé la refonte de la Marque et s’apprête désormais à lancer Folgore, la nouvelle gamme 100% électrique.

En 2021, la seule marque de luxe du groupe Stellantis a enregistré une augmentation de sa part de marché mondiale à 2,4 %, plus précisément à 2,9 % et 2,7 % en Amérique du Nord et en Chine, respectivement. L’année dernière, Maserati a enregistré une croissance de ses ventes, à 41% d’une année sur l’autre, avec un total de 24 269 véhicules livrés aux clients du monde entier. La marge d’exploitation ajustée (AOI)* s’est élevée à 5,1 % et le chiffre d’affaires net* à 2 021 millions d’euros. Forte de ces résultats exceptionnels, Maserati trace la voie qui fera d’elle la première marque de luxe à lancer une voiture de sport 100 % électrique.

Maserati sera la référence dans chaque segment de marché et sera la première marque de luxe à compléter sa gamme électrique d’ici 2025. La stratégie tout électrique Folgore a été développée en tenant compte des exigences des clients, qui restent au centre de chaque produit et font partie de l’ADN de la marque.

Début 2023, la nouvelle GranTurismo sera la première voiture de l’histoire de Maserati 100% électrique. Fabriquée au centre de production de Mirafiori, elle fera ses débuts sur le marché en 2023. La nouvelle GranTurismo, véritable icône de la marque, offrira des solutions techniques de pointe dérivées de la Formula E, des performances exceptionnelles, un confort et une élégance dans le respect des valeurs du Trident.

Courant 2023, le tout nouveau SUV Grecale – dont le lancement est prévu le 22 mars prochain – sera également disponible en 100% électrique. En 2025, tous les modèles Maserati seront proposés en 100 % électrique : la supercar MC20, la nouvelle berline sportive Quattroporte et le tout nouveau SUV Levante viendront compléter l’offre Maserati Folgore, pour séduire le nouveau consommateur de luxe sur tous les segments de marché.

D’ici 2030, l’ensemble de la gamme Maserati sera entièrement électrique.