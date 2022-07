Maserati dévoile Project24, un bolide taillé pour la piste

Maserati dévoile Project24, un projet de super sports car limitées à seulement 62 exemplaires (désignées par un nom de code) pour élever les performances de la marque à un niveau d’adrénaline inédit sur circuit.

Cette voiture totalement extrême, réservée pour un usage circuit, hérite des spécifications de la Maserati MC20, enrichies de caractéristiques techniques encore plus poussées. Le moteur V6 Nettuno est ainsi doté de nouveaux turbocompresseurs portant la puissance à 740 ch, d’une suspension innovante, d’un système de freinage en carbone-céramique et de pneus adaptés à la course, ainsi que de dispositifs de sécurité homologués FIA.

L’obsession de la marque pour la légèreté est telle que le poids du nouveau véhicule Maserati sera inférieur à 1 250 kg. La combinaison parfaite de puissance et de légèreté rend ce véhicule étonnant, avec un rapport poids/puissance d’environ 1,69 kg/ch.

Conçue par le Centro Stile Maserati, la Project24 propose un tout nouveau look. Le design Maserati repousse les limites, en s’affranchissant des contraintes habituellement rencontrées sur une voiture de course. Du jamais-vu pour ce mélange de beauté et de capacités sportives. Une véritable pièce de collection.