Marvel’s Avengers sort sur PlayStation4, Xbox One, PC et Stadia

Marvel’s Avengers propose aux joueurs une expérience riche combinant une campagne solo intitulée “Rassemblement” à des missions de zones de guerre de l’Initiative Avengers, qui feront voyager les héros dans le monde entier et même au-delà. Chaque mission de la campagne “Rassemblement” est pensée pour mettre en avant les capacités uniques des héros, alors que les missions de l’Initiative Avengers vous permettent d’incarner le héros que vous voulez et sont jouables en solo aux côtés de l’IA ou avec un groupe de quatre joueurs* maximum.

« Marvel’s Avengers est au fond un jeu centré sur le thème de l’espoir dans un cadre moderne, mettant en scène des super-héros, » explique Shaun Escayg, directeur artistique de Marvel’s Avengers chez Crystal Dynamics. « Kamala Khan, ou Ms. Marvel, et son optimisme inébranlable sont au centre de la campagne originale. Elle se sert de sa passion, de son naturel curieux, de son intelligence et de ses pouvoirs naissants pour révéler un complot, qui l’entraîne dans une aventure visant à rassembler les Avengers et à restaurer leur gloire passée. »

Afin de garantir une expérience héroïque continue à tous les joueurs, le studio a décidé de poursuivre le développement de l’histoire de Marvel’s Avengers après la sortie du jeu et d’ajouter de nouvelles campagnes mettant en scène de nouveaux super-héros et ennemis, de nouveaux types de missions, de nouveaux objets ou encore de nouvelles régions gratuitement pour les joueurs qui ont déjà acheté le jeu de base. Ces histoires continueront de se développer dans le monde de Marvel’s Avengers pour créer un arc qui s’étendra sur plusieurs années, et vous pourrez effectuer toutes les nouvelles missions avec tous les héros jouables.

Et l’attente ne sera pas bien longue pour les fans. Le premier contenu additionnel de la saison, centré sur le duo formé par Kate Bishop et son célèbre mentor Hawkeye, Clint Barton, arrivera seulement quelques semaines après la sortie du jeu, avec les nouvelles et mystérieuses missions tachyon. L’opération de Kate, “Aux prises avec l’AIM”, démarrera à la fin du mois d’octobre et présentera un nouvel ennemi et un nouveau mystère. Kate est une gymnaste qui n’a rien à envier aux champions olympiques et une archère hors pair. Elle possède des compétences héroïques, tenues, et des coups de grâce qui lui sont propres, à débloquer et à maîtriser comme pour les héros de base.

“Aux prises avec l’AIM” commence juste après la conclusion de la campagne “Rassemblement” et n’est que la première moitié de l’arc narratif des deux Hawkeyes. Le Hawkeye incarné par Clint Barton fera son entrée en novembre pour conclure l’arc du duo et préparer l’arrivée du contenu suivant. Toutes ces nouvelles missions sont jouables avec tous les héros disponibles et l’intégralité des contenus, y compris les héros, les ennemis, les modes de jeu, les missions, l’équipement et le reste, sera disponible gratuitement pour tous ceux qui ont acheté le jeu de base Marvel’s Avengers.

Les joueurs peuvent personnaliser les plus grands héros de la Terre de plusieurs façons dans Marvel’s Avengers. Même si chaque super-héros dispose de ses propres pouvoirs, les joueurs peuvent les incarner de manière différente selon l’équipement et les compétences sélectionnés. Ainsi, chaque héros sera différent de celui d’un autre joueur. Chaque personnage possède des combos à débloquer et à personnaliser, mais aussi des capacités héroïques, des capacités intrinsèques et une technique emblématique. Certains de ces éléments s’inspirent de l’histoire de Marvel (comics, films, etc.), tandis que d’autres ont été spécialement créés pour ce jeu.

Les joueurs pourront également personnaliser ces super-héros emblématiques grâce à des tenues classiques, originales ou plébiscitées par les joueurs. Vous pourrez retrouver l’armure d’Iron Man dans ”Original Sin” de 2014 ou encore Donald Blake, clin d’œil à l’alias de Thor apparu pour la première fois dans le numéro 83 de ”Journey into Mystery” en 1962.

Marvel’s Avengers sera disponible sur PlayStation®5 et Xbox Series X dès la sortie des consoles prévue pour la fin d’année 2020. Les joueurs qui possèdent le jeu sur les plateformes actuelles pourront bénéficier gratuitement de la mise à niveau vers les plateformes nouvelles générations, qu’ils passent d’une PlayStation® 4 à une PlayStation 5 ou d’une Xbox One à une Xbox Series X. Les joueurs qui font la mise à niveau verront leurs profils de joueur et leur progression être transférés vers les nouvelles plateformes pour qu’ils puissent reprendre là où ils s’étaient arrêtés. En plus de cela, le jeu est compatible en multiplateforme : c’est-à-dire que les joueurs sur PS5™ pourront jouer avec leurs amis qui jouent sur PS4™ et ceux sur Xbox Series X pourront jouer avec leurs amis qui jouent sur Xbox One.