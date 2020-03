Marshall Uxbridge Voice, multiroom, compacte et avec Alexa

Marshall lance une nouvelle enceinte compact avec un assistant vocal Amazon Alexa intégré. En partie assistant virtuel et en partie centrale sonique, cette Uxbridge Voice (199 €) a plus de puissance que ne le suggère ses mensurations, et peut être combinée avec d’autres enceintes compatibles Amazon Echo ou Airplay-2 pour créer une configuration multi-pièces époustouflante. La prise en charge supplémentaire de Bluetooth et de Spotify Connect signifie que cette Uxbridge peut également devenir une excellente enceinte sans fil droit si besoin est, tandis que la reconnaissance vocale en champ lointain aidera Alexa à répondre à tous vos caprices. A retrouver en rayons le 8 avril (s’ils sont ouverts), et sur marshallheadphones.com