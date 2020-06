Marshall Travel lance sa première collection de sacs et d’accessoires

La nouvelle collection de sacs et accessoires créée en partenariat avec Marshall, icône de la musique et du rock, sera disponible en France dès la mi-juin 2020 pour les professionnels exclusivement via Trax Distribution, et pour le grand public sur la boutique officielle Marshall Travel.

Depuis plus de 50 ans la marque britannique Marshall accompagne les musiciens et inspire les fans de musique du monde entier avec ses amplificateurs, enceintes acoustiques, casques et écouteurs. Prenant part à une vision de la vie tournée vers la créativité et la liberté d’expression, Marshall s’adresse aussi bien aux anciennes qu’aux nouvelles générations. Avec une communauté de plus de 50 millions d’utilisateurs dans le monde, mélomanes, festivaliers, nomades urbains ou globes trotteurs, la marque légendaire et partenaire privilégié du monde de la musique lance sa première collection de sacs et accessoires nomades en France.

Avec sa ligne de sacs et d’accessoires de voyage, Marshall Travel invite à continuer l’expérience et à bouger avec style. Pour une première incursion dans l’univers de la mode, la marque sensible à l’environnement a tenu à développer des produits durables et responsables, en utilisant des matériaux recyclés combinés aux dernières technologies de fabrication. Avec un design attrayant et fonctionnel, les produits Marshall Travel se veulent à la fois fidèles à ses fans, dans l’air du temps, rock et taillés pour la route.

Cette première collection s’adresse aussi bien aux mélomanes en déplacement, qu’aux étudiants et travailleurs. Marshall Travel aspire à toucher ses fans et à faire découvrir l’univers de la marque et de la musique aux créatifs de la nouvelle génération.

Elle se compose de 4 modèles de sacs à dos et 6 modèles de portefeuille.

• Crosstown est un sac à dos de 22L réalisé à partir d’un tissu technique en PET recyclé. Il dispose d’un compartiment ordinateur 15 pouces, d’un compartiment smartphones et une pochette intégrée à la bretelle pour cartes. Équipé d’un passe-câble et d’un revêtement matelassé, Crosstown est le sac à dos quotidien des étudiants mélomanes.

• City Rocker est un sac à dos ergonomique de 17L conçu pour un usage professionnel. Il dispose d’un revêtement résistant à l’eau et de zips pour une fermeture sécurisée. Équipé d’un compartiment ordinateur, tablette, ports USB et micro-USB pour recharger les appareils, le sac à dos City Rocker est le parfait outil de travail.

• Stormrider est un sac à dos rolltop imperméable, équipé de zips étanches et d’un compartiment pour ordinateur. Il dispose également d’une ceinture ventrale, idéal pour les déplacements urbains en vélo ou trotinette.

• Seeker est un sac à dos rolltop réalisé à partir de 40 bouteilles recyclées, et à partir d’un tissu déperlant. Ce sac à dos est idéal pour le voyage : 26L, ultra compact et léger, il se plie facilement, et est accompagné d’une trousse amovible pouvant servir de trousse de voyage.

Dès la mi-juin, la collection Marshall Travel est disponible en France et en ligne sur :

