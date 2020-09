Marshall Travel City Rocker, le télétravail urbain chic

Marshall Travel présnte son nouveau City Rocker, un sac urbain idéal pour un usage professionnel, grâce à ses rangements PC, Tablette et port USB.

Ce sac à dos ergonomique de 17L est conçu pour un usage professionnel. Il dispose d’un revêtement résistant à l’eau et de zips pour une fermeture sécurisée. Équipé d’un compartiment ordinateur, tablette, ports USB et micro-USB pour recharger les appareils, ce sac à dos City Rocker existe en noir logo noir, noir logo blanc, gris, bordeaux et est garanti deux ans.

City Rocker de Marshall Travel, 99,90 €