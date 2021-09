Marshall Minor III, 100 % son

La plus rock des marques présente ses nouveaux Minor III 100 % sans fil pour se plonger dans le son Marshall sans se prendre la tête. Avec des transducteurs de 12 mm personnalisés qui donnent des graves améliorés, des mediums fluides et des aigus clairs,

ils s’occupent de tout. Vous prenez juste vos écouteurs, les mettez dans vos oreilles, les appairez. Montez le volume et c’est parti.

Pour vous éviter de tomber en panne de musique lorsque vous en avez le plus besoin, les Minor III offrent 25 heures de lecture sans fil. Ces écouteurs offrent 5 heures de lecture, et l’étui de charge portable permet 4 recharges supplémentaires. Il vous suffira de les mettre dedans un court instant pour prolonger l’autonomie de votre batterie. Vous pouvez facilement recharger l’étui, sans fil ou via un

câble USB-C.

Grâce aux commandes tactiles, plus besoin de sortir votre téléphone de votre poche pour contrôler votre musique et vos appels. Enfin, ces Minor III bénéficient également d’un indice d’étanchéité IPX4.

Marshall Minor III, 129 €