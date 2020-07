Marshall dévoile l’Emberton, une enceinte ultra-nomade et compacte

Disponible à compter du 1er juillet, Emberton est une enceinte portable dotée d’un son puissant et dynamique, typique de Marshall. Combinant technologie contemporaine et design Marshall emblématique, l’enceinte Emberton présente une apparence classique et offre un son sans concession. Certains détails typiques de la marque, comme la solide grille métallique et le logo Marshall, ornent le devant de l’enceinte en un rappel de son héritage rock‘n’roll. Elle utilise ra la technologie True Stereophonic, une forme de diffusion audio multidirectionnelle propre à la marque. Découvrez un son à 360° d’une qualité absolue, quelle que soit votre position par rapport à l’enceinte. Emberton associe le son Marshall emblématique, une résistance à l’eau classée IPX7 et un total de plus de 20 heures de lecture autonome. C’est le compagnon idéal à emporter avec vous.

Cette Emberton utilise la technologie True Stereophonic, une forme de diffusion audio multidirectionnelle propre à Marshall. Découvrez un son à 360° d’une qualité absolue, quelle que soit votre position par rapport à l’enceinte. En séparant le contenu spatial d’enregistrements stéréo, Emberton produit un son beaucoup plus vaste et puissant que ne le laisse présager sa taille, surpassant en qualité la plupart des enceintes de sa catégorie.

L’enceinte Emberton offre plus de 20 heures de son sans recharger la batterie. Son format compact et sa solidité en font l’accessoire parfait à emporter avec vous. Emberton se recharge rapidement : 20 minutes suffisent pour 5 heures de lecture. L’indicateur visuel sur le haut de l’enceinte vous permet de vérifier le niveau de chargement. S’il vous arrive malgré tout d’être à court de batterie, vous pouvez toujours recharger rapidement votre Emberton à l’aide du câble USB-C inclus.

Avec son boîtier en silicone et sa grille métallique, elle bénéficie d’un design extrêmement solide et simple d’utilisation. Elle ne pèse que 700 g et tient dans la paume de votre main, ce qui en fait l’enceinte compacte parfaite à emporter avec vous. Classée IPX7, Emberton offre une résistance à l’eau supérieure, vous permettant de la plonger dans 1m d’eau pour une durée maximale de 30 minutes. Emmenez- la où vous voulez, sans aucune crainte. L’enceinte Emberton bénéficie de la technologie Bluetooth 5.0, pour une connectivité simple, une qualité audio exceptionnelle et pour pouvoir profiter de votre musique sans fil depuis n’importe quel appareil Bluetooth dans un rayon de 9 mètres.

Marshall Emberton, 149 €, sur marshallheadphones.com