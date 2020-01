MarsCat, le robot chat bionique qui ne fait pas ses griffes sur votre canapé

Vous aimez l’idée d’un chat plus que la réalité d’un chat ? Vous voulez un ami félin à quatre pattes à caresser et avec lequel jouer. Mais sans litière à changer ni griffes plantées dans vos tibias ? Alors prenez-vous un MarsCat (à partir de 699 $).

Ce chat robotisé autonome se déplace, miaule et agit comme un vrai chat. Il répondra au toucher et à votre voix, jouera avec plaisir avec l’ensemble de jouets et développera une personnalité quand vous interagissez avec lui. Contrairement à un vrai, cependant, le comportement de ce MarsCat peut être changé en un tournemain – son cerveau open source alimenté par le Raspberry Pi est programmable. Et bien que ce qu’il coûte puisse constituer un coup de griffe dans votre compte bancaire, ce n’est rien comparé à une vie de factures vétérinaires.