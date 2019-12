Mariah Carey, Camilla Cabello … La magie de Noël s’empare de TikTok

Depuis plus d’un mois déjà, l’esprit des fêtes de fin d’années s’est emparé de TikTok, la célèbre plateforme de vidéos courtes pour mobiles. Les créateurs et les célébrités redoublent de créativité et dévoilent des vidéos aussi originales que drôles. Que ce soit en partageant des challenges, des clips musicaux ou des DIY créatifs, les festivités ont déjà bel et bien commencé sur TikTok !

Cette année, l’incontournable chanson All I Want for Christmas is you de Mariah Carey a fêté ses 25 ans. Pour l’occasion, la diva qui s’est vu décerner trois nouveaux records Guinness pour ce titre, a partagé une vidéo en chanson sur TikTok. Son hymne de noël a donné vie au challenge #AllIWantForChristmasIsYou qui a suscité l’engouement des Tiktokeurs. Le hashtag, qui donne libre court à la créativité et l’esprit de noël de chacun, comptabilise déjà plus de 3.7 millions de vidéos et plus de 47 millions de vues ! Et pour la première fois de son histoire, ce morceau désormais culte s’est installé sur la première marche des charts Américains !

La chanteuse Camilla Cabello a également profité de la saison de noël pour offrir une jolie surprise à ses fans. Elle a en effet publié une vidéo sur son compte pour le lancement d’une chasse au trésor dans un supermarché américain avec à la clé des CD dédicacés de son album.

Pour patienter jusqu’à l’arrivée de Noël, de nombreux challenges et hashtags ont débarqué sur TikTok.

• #Noelexplosion : Des décorations de noël cette année ? Oui mais avec de l’originalité ! Avec 28.1 millions de vues le challenge a suscité un véritable engouement auprès des fans de décorations de noël. Le principe : filmer son salon avant les fêtes,

• lancer une boule de Noël telle une grenade et découvrir -après une explosion fictive- que son salon s’est transformé en un univers féérique.

• #NoelMood : besoin d’inspiration ou simplement envie de baigner dans l’esprit de Noël, les vidéos de #NoelMood vues par plus de 73 millions de tiktokeurs, laissent libre court à l’imagination et les invitent à exprimer leur créativité. Que ce soit des vidéos de décorations festives, de DIY, des recettes originales ou encore des techniques pour emballer ses cadeaux… il y en a pour tous les goûts ! Les plus téméraires pourront opter pour un DIY de coiffure inspirée du Grinch vu sur la page d’Au Féminin…

• #ListeCadeaux : ce hashtag qui comptabilise 177 millions de vues propose aux Tiktokeurs de partager en vidéo leur wishlist de Noël … et on ne peut pas dire que les Français manquent d’inspiration pour leurs idées de cadeaux !