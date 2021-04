Maotoam, un hub et un support 13 en 1 qui élève n’importe quel ordinateur portable ou tablette

Les derniers engins Apple en date comptent peu de ports, la société ayant apparemment décidé que brancher des choses était trop siècle dernier. Les rivaux, frustrants, emboîtent le pas de plus en plus. Heureusement, Maotoam (109 $ ) « pense différemment », fournissant 13 ports qui vous permettront de vous connecter à presque tout, de charger jusqu’à cinq appareils à la fois et de réduire l’encombrement sur votre bureau. Vous voulez un décompte complet ? Vous obtenez deux USB-C, trois USB-A, SD, micro SD, Ethernet, double HDMI, DisplayPort et une prise casque. Nous sommes à moitié surpris qu’il n’y ait pas aussi de port parallèle ou de moyen de brancher un joystick C64.

Ce que vous obtenez également, c’est une charnière flexible et sophistiquée, pour mettre votre appareil dans la bonne position, quoi que vous fassiez. Vous aimez l’idée, mais 13 ports, c’est exagéré ? Le crowdfunder propose aussi une unité moins chère avec « seulement » dix ports – et un pour les utilisateurs d’iPad qui se contenteront de huit, par rapport au port unique fourni par Apple.