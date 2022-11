À l’occasion des fêtes de fin d’année, Malouin’s, la marque de Gin Breton créée en 2019, propose de (re)découvrir la Bretagne à travers deux flacons uniques : Malouin’s Original (36 €) et Malouin’s Blé Noir (à partir de 46 € ). Enracinés dans le terroir et l’histoire de la région, ces deux spiritueux prônent le savoir-faire artisanal authentique. Idéaux pour les amateurs ou les curieux qui souhaitent se démarquer dans leurs cadeaux.

Élaboré à partir de baies de genévrier (arbuste que l’on trouve dans les paysages bretons balayés par le vent), de zestes de citron, de yuzu, de coriandre et d’orange (ingrédients de base du gin), le gin breton Malouin’s se distingue par l’ajout d’extrait d’algues tels que le Kombou, le Varech et le Spaghetti de mer. Ces algues sont récoltées à la main à marée basse le long du littoral breton, sur la côte d’Émeraude. Par la suite, ces ingrédients sont macérés puis distillés en alambic à repasse. Cette recette, unique et artisanale, allie finesse, simplicité et un doux parfum iodé.

Premier gin à base de blé noir, Malouin’s Blé noir est un doux assemblage entre Malouin’s Original et une distillation de blé noir accompagnée d’une pointe de miel. Ce miel qui le parfume est issu du travail d’un apiculteur de la région Malouine, BeeZH API, dont les abeilles butinent la céréale utilisée dans la distillation. Malouin’s Blé noir a été récompensé par le concours de spiritueux le plus prestigieux du monde, le London Spirits Compétition, pour son goût unique dans la catégorie des Old Tom Gin. Prix de vente conseillé TTC : 40€ DES COFFRETS EN EXCLUSIVITÉ Afin d’accompagner ces flacons de la plus belle façon qui soit, Malouin’s Gin propose des coffrets, sur son site internet, renfermant une bouteille Malouin’s et deux bouteilles de tonic de la marque Hysope. L’idée : revisiter le célèbre Gin Tonic, cocktail indémodable.

Disponibles sur le site www.malouinsgin.com et chez certains cavistes.