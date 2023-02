Majority invente les écouteurs sans fil biodégradables

L’environnement est un sujet de plus en plus préoccupant pour beaucoup. Du coup, nous commençons à voir apparaître de nouveaux produits. Les derniers écouteurs sans fil de Majority sont respectueux de l’environnement avec une caractéristique exceptionnelle : ils sont biodégradables. C’est vraiment un ensemble intra-auriculaire compostable lorsque vous en aurez fini avec eux. De plus, ils ont un son exceptionnel et une superbe autonomie.

Comment des écouteurs peuvent-il être biodégradable ? Eh bien, Majority utilise du plastique compostable pour le boîtier et l’extérieur des oreillettes Tru Bio. Et puis à l’intérieur, la marque utilise des drivers en bio-cellulose. C’est un truc assez impressionnant. Lorsque les écouteurs atteignent la fin de leur vie, ils sont facilement recyclables sans aucun dommage environnemental.

Et ce n’est pas seulement là qu’ils impressionnent – ils promettent également un son stellaire. Ces haut-parleurs de 13 mm offrent un son équilibré avec des basses profondes et des aigus clairs. Et grâce au Bluetooth 5.3, les auditeurs peuvent bénéficier d’une faible latence lors de l’écoute. En plus de tout cela, Majority promet 7,5 heures d’écoute, avec un total de 30 heures avec le boîtier. De plus, ils peuvent se recharger en seulement 30 minutes. Pesant à peine 43 g, ces écouteurs Majority Tru Bio sont assez faciles à emporter. Vous trouverez des boutons tactiles sur chaque écouteur, des micros intégrés et un indice de résistance à l’eau et à la sueur IPX7. Ces écouteurs biodégradables ont séduit vos oreilles ? Ils sont disponibles à la commande dès maintenant pour environ 40 euros.