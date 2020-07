Maison close dévoile sa nouvelle collection Corps à corps

Maison Close est plus qu’une marque de lingerie à l’esprit libre typiquement français, c’est une philosophie, un style de vie. Depuis 2006, les collections de Monsieur le Français inspirent une nouvelle impulsion à la lingerie érotique haut-de-gamme. Chaque collection se veut riche et sensuelle pour magnifier les femmes, les rendre piquantes et désirables, sans pour autant exclure une notion essentielle : le confort.

Cette fois, Maison Close dévoile une nouvelle collection érotique et chic, au plus près des formes et toute en transparence, baptisée Corps à Corps. Fort d’un désir de redessiner la nudité et de permettre aux femmes de se réinventer dans une lingerie innovante et créative, le créateur, Nicolas Busnel – alias Monsieur le Français – détaille son intention ;

« Je veux que mes vêtements aient un impact émotionnel. Ils sont faits pour les femmes qui ne répondent pas au schéma de la poupée Barbie, qui sont libres, autonomes, des femmes que l’on ne contraint pas.» Le style et l’allure passent également par le choix d’une matière sublimée : le tulle satiné pour effet naturellement sophistiqué.

Cette nouvelle collection Corps à Corps révèle un teint nu très travaillé et raconte la poésie du corps. Une transparence qui questionne sur la féminité comme sur la séduction, et permet de la porter en toute liberté sous n’importe quelle tenue. Rehaussée de couleurs très saturées, néon fluo inspiration années 80’s, cette collection est une mise en scène de la peau, quelle que soit sa tonalité… Tout un naturel fantasmé, pour libérer la féminité de chacune.

