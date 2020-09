Mais c’est quoi Amazon Luna ?

Il y a peut-être une nouvelle génération de consoles en approche (les précommandes décollent plus rapidement que le papier toilette au début d’une pandémie), mais Amazon a d’autres idées. Luna, son service de jeu en cloud dont on parle depuis longtemps, a été dévoilé aux côtés d’une rafale de nouveaux appareils Echo. Mais que fait Luna, le fera-t-il mieux que le Stadia de Google et peut-il vous tenter de vous éloigner d’une PS5 ou d’une Xbox Series X ?

Tout d’abord: qu’est-ce que le cloud gaming ?

Il se peut que vous n’ayez pas l’impression que votre Wi-Fi se fraye un chemin à travers un Super Sunday que vous avez payé un euro pour regarder, mais le cloud computing est maintenant capable de faire ce pour quoi vous auriez d’ordinaire besoin d’une console coûteuse.

Plutôt que tout le traitement se fasse dans la boîte sous votre télé, tout peut aussi être fait sur un serveur ailleurs, avec un peu plus que votre connexion Internet et un écran requis pour le diffuser. Amazon Luna offrira des graphismes allant jusqu’à 4K / 60 im/s et fonctionnera sur ses appareils Fire TV, dont le moins cher ne coûte que quelques dizaines d’euros, sur Mac et PC, également avec des apps Web pour iOS et Android.

L’intégration de Twitch devrait également être assez transparente, étant donné qu’Amazon possède la plate-forme de streaming populaire. Si vous aimez l’apparence d’un jeu, que vous voyez un streamer jouer, vous pourrez en fait cliquer directement et vous amuser aussi.

Ça a l’air génial, mais comment on le contrôle ?

Vous pouvez utiliser un clavier et une souris ou tout autre engin Bluetooth, mais Amazon a également dévoilé son propre contrôleur à antennes multiples conçu spécifiquement pour une utilisation avec Luna. Il intègre Alexa (évidemment) et se connecte directement aux serveurs cloud, offrant une latence plus faible et vous permettant de basculer entre les appareils sans avoir à tout coupler à nouveau.

A quoi jouer ?

Vous pourrez choisir parmi plus de 100 jeux pour commencer, y compris Resident Evil 7, Control et Yooka-Laylee, mais il y aura également des chaînes distinctes qui proposeront des jeux venus d’éditeurs particuliers. Ubisoft est le premier à s’inscrire, donc des jeux tels que Assassins Creed Valhalla et Far Cry 6 seront également disponibles en 4K / 60 im/s si vous vous abonnez.

Parlons argent. Combien cela va-t-il me coûter ?

L’accès à son forfait standard Luna + coûtera 5,99 $ US, bien qu’il semble que d’autres canaux coûteront plus cher, et le contrôleur vous coûtera 49,99 $. Pour cela, vous pourrez jouer sur deux appareils simultanément (tant que votre Wi-Fi est à la hauteur). Ce sont des prix d’accès anticipé et ils sont en dollars, car le service sera d’abord lancé aux États-Unis,