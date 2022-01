Louis Vuitton présente sa montre connectée de luxe Tambour Horizon Light Up

Louis Vuitton présente la montre Tambour Horizon Light Up, le modèle connecté le plus original et exclusif de sa catégorie. Chaque élément de la Tambour Horizon Light Up a été repensé, réinventé et reconfiguré afin d’offrir une expérience

d’utilisation mémorable. Son système d’exploitation unique est quant à lui conçu sur mesure. Alliance entre art et technologie, le modèle s’érige en icône des montres connectées de prestige.

La montre Tambour Horizon Light Up affiche une silhouette inédite, inspirée du boîtier convexe du modèle Tambour, tout en mettant à l’honneur les codes esthétiques de Louis Vuitton. Cette version connectée captive instantanément le regard : son écran en verre saphir galbé semble s’étirer par-delà le profil de la montre, se fondre avec l’horizon lointain. Grâce à ce fascinant effet de trompe-l’oeil, le boîtier de 44 mm de diamètre s’adapte à tous les poignets, même les plus fins.

Le modèle est également pourvu d’un rétro-éclairage formé de 24 LED illuminant le cadran orné de l’iconique Monogram Maison. À chaque notification ou activation de la montre, ces LED s’animent dans un joyeux kaléidoscope de couleurs, décrivant un jeu de lumières phosphorescentes.

La montre Tambour Horizon Light Up est proposée en trois versions : acier poli, noir mat et brun mat. Fidèle aux codes de la Maison, le modèle brun se décline avec des finitions haut de gamme en PVD, de même que la version noire qui offre, par ailleurs, un élégant contraste avec les cornes et la couronne en titane, pour un style résolument épuré.

Depuis sa création à Paris en 1854, Louis Vuitton n’a de cesse de proposer des articles sur mesure. Expression ultime de cette philosophie, la Tambour Horizon Light Up devient ainsi la plus personnalisable des montres connectées ; une invitation pour son propriétaire à revendiquer son individualité tout en couleur.

Cette volonté de personnalisation se matérialise tout d’abord dans le cadran. Ce modèle de troisième génération se métamorphose au gré des envies ou des occasions.

Son propriétaire peut, en effet, sélectionner la configuration d’affichage de son choix parmi les huit disponibles, dont une animation exclusive composée de bandes colorées évoquant la personnalisation des malles emblématiques de la Maison, et une autre dédiée à Vivienne, la mascotte Louis Vuitton. Chaque thème emprunté aux codes esthétiques intemporels et à l’esprit du voyage de Louis Vuitton se paramètre en un arc-en-ciel de couleurs, avec notamment 11 dégradés aussi audacieux que novateurs. Par ailleurs, le cadran peut être rehaussé d’initiales personnelles, dans le coloris et la typographie sélectionnés par le propriétaire de la montre. D’autres thèmes d’affichage seront proposés tout au long de l’année, à l’image des collaborations, saisons, défilés et dates clefs du calendrier telles que Noël, le Nouvel An Lunaire ou encore la Saint-Valentin. Les possibilités de personnalisation de la montre Tambour Horizon Light Up sont véritablement infinies.

Au coeur de cette montre ingénieuse et dynamique se cache un tout nouveau système d’exploitation exclusif Louis Vuitton. Sa conception unique lui permet d’assurer une expérience hautement intuitive et de s’adapter parfaitement au quotidien de son propriétaire. Les multiples fonctionnalités de la montre s’affichent à l’écran d’un simple mouvement. En glissant le doigt vers la droite, l’utilisateur accède à l’application « My Day » regroupant agenda, météo, compteur de pas, moniteur de fréquence cardiaque, et même qualité de l’air. Un mouvement vers le bas permet d’afficher les notifications tandis qu’un balayage vers le haut déclenche l’ouverture du panneau de configuration servant à gérer l’ensemble des fonctionnalités, des alarmes aux minuteurs en passant par la musique et Alipay. Enfin, d’un glissement vers la gauche, l’utilisateur découvre l’application « My Travel » et toutes les informations relatives à ses voyages, cartes d’embarquement comprises, ainsi que les 30 City Guides savamment élaborés par les Éditions Louis Vuitton.

Le système d’exploitation du modèle Tambour Horizon Light Up atteint un tel niveau de sophistication qu’il est le premier – hormis l’écosystème d’Apple lui-même – à avoir obtenu la certification « MFI » (made for iPhone, soit adapté à l’iPhone). Par ailleurs, la montre connectée est également compatible avec les smartphones fonctionnant sous Android et Harmony. Sa technologie intègre un processeur Snapdragon Wear 4100 ultra-rapide et, pour la première fois sur le modèle des montres Tambour Horizon, un moniteur de fréquence cardiaque. Autre atout, la montre dispose d’une étanchéité de 30 mètres. La Tambour Horizon Light Up dispose d’une autonomie pour une utilisation tout au long de la journée. Quatre modes sont proposés – Blossom, Explorer, Submarine et Saver – permettant chacun d’ajuster et de paramétrer les animations du cadran selon les envies et le style de vie de son propriétaire.

Cette Tambour Horizon Light Up est la première montre connectée Louis Vuitton à disposer de poussoirs de part et d’autre de sa couronne, pour une simplicité d’utilisation extrême. Ainsi, une simple rotation de la couronne permet de changer de cadran, tandis que le poussoir supérieur active le mode aléatoire de l’écran et les paramètres de configuration du garde-temps. Le poussoir inférieur fait, quant à lui, office de raccourci pour accéder à l’application de son choix.

La Maison a également développé Louis Vuitton Connect. Cette application compatible avec l’ensemble des objets terminaux connectés LV, y compris l’enceinte Louis Vuitton Horizon Light Up, est spécialement conçue pour offrir une expérience exceptionnelle. Les utilisateurs pourront ainsi bénéficier de multiples outils de personnalisation et sélectionner le cadran, leur combinaison de couleurs ou les fonctionnalités à activer parmi les nombreuses options disponibles. Il leur sera également possible d’ajouter les informations relatives à leurs prochains voyages depuis « My Travel ». Cette application leur permet aussi de contrôler et personnaliser la Tambour Horizon Light Up à distance, depuis leur smartphone.

Enfin, ce modèle est doté d’un système de bracelets interchangeables ouvrant à son propriétaire les portes du vaste monde coloré de Louis Vuitton et d’un univers encore plus personnalisable. La montre Tambour Horizon Light Up est vendue avec un chargeur et un kit d’adaptateurs universels.