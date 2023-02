L’Oppo Find N2 Flip débarque enfin pour rivaliser avec le Galaxy Z Flip 4

Un smartphone chic, compact et léger, pliable dans la poche pour un look haut de gamme, et doté d’un grand écran extérieur.

Les fans de pliables à clapet ont enfin un objet de désir pour rivaliser avec le Galaxy Z Flip 4 de Samsung. L’Oppo Find N2 Flip est en approche des cotes françaises, avec le plus grand écran externe que vous trouverez sur un flip phone – et un prix très compétitif.

Nous savions bien que la première tentative d’Oppo pour proposer un combiné à clapet finirait par arriver en Europe – la firme l’avait confirmé en révélant le Find N2 pliable façon livre à la fin de l’année dernière – mais les détails officiels étaient rares. Nous savons maintenant qu’il s’agit du premier téléphone de ce type avec prise en charge de la double carte SIM 5G et qu’il possède la plus grande capacité de batterie de tous les téléphones à clapet à ce jour.

La charnière permet au panneau AMOLED interne de 6,8 pouces, 2520 × 1080 de se replier sans laisser d’espace entre les deux moitiés, comme vous le verrez sur le Galaxy Z Flip 4. Cela rend également le pli de l’écran moins visible que sur son rival pliable, et il peut rester ouvert entre 45 et 110 degrés pour toute action mains libres. La société de test TUV Rheinland estime qu’elle survivra également à 400 000 plis. Cela laisse de la marge…

L’OLED 720 × 382 sans cadre de l’écran extérieur de 3,26 pouces est suffisamment large et haute résolution pour afficher des notifications complètes. Il est flanqué de deux objectifs de caméra : un capteur principal de 50 MP avec autofocus à détection de phase et un ultra large de 8 MP. L’un ou l’autre peut prendre des selfies en utilisant l’écran extérieur comme viseur, et il y a aussi une caméra perforée de 32 MP à l’intérieur pour les appels vidéo.

Avec son dos en verre incurvé, le Find N2 Flip ne pèse que 191 g pour

seulement 7,45 mm d’épaisseur. Bref, il est aussi compact que léger. Dedans, on trouve un processeur MediaTek Dimensity 9000+, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré. La batterie de 4300 mAh est un peu plus grande que celle de son concurrent le plus proche et prend en charge une charge filaire rapide de 44 W plus rapide, mais ne nécessite aucun type de charge sans fil.

Il exécute Android 13 prêt à l’emploi, avec une version légèrement modifiée de ColorOS d’Oppo en plus. Il ajoute une dispersion de widgets personnalisés pour l’écran extérieur, vous permettant de vérifier les rendez-vous du calendrier, de régler les minuteries, de faire des enregistrements sonores et de vérifier la météo sans ouvrir le téléphone, et apporte une vue fractionnée à l’application appareil photo afin que vous puissiez être plus créatif avec votre s’enclenche.

L’Oppo Find N2 Flip est disponible en pré-commande sera en vente à partir du 28 février, dans un choix de couleurs Astral Black (noir) et Moonlit Purple (mauve). Vous pourrez en acheter un pour 1099,90 € – un prix très tentant. A noter que le Find N2 Flip sera le premier smartphone OPPO à bénéficier de 4 ans de mises à jour système ainsi que 5 ans de mises à jour de sécurité.