Logitech promet d’améliorer votre expérience Quest 2 avec ses nouveaux Chorus

Le casque anciennement connu sous le nom d’Oculus Quest 2 reste notre moyen préféré de jouer à des jeux VR. Mais Logitech estime qu’il peut rendre votre expérience encore meilleure avec son nouveau complément audio, Chorus.

Conçu spécifiquement pour le Meta Quest 2 (comme on l’appelle de nos jours), Chorus est essentiellement un casque supra-auriculaire qui se fixe à votre casque et améliore le son de vos jeux, films et applications. Ils sont conçus pour s’asseoir sur vos oreilles plutôt que sur elles, ce qui devrait les rendre plus confortables à porter pendant de longues périodes, tandis que les conducteurs à dos ouvert signifient que rien n’empêche le bruit ambiant de passer.

Ceci est souvent considéré comme négatif, mais lorsque nous nous déplaçons dans le salon avec un casque VR, nous avons tendance à penser qu’il est sage de ne pas se retirer complètement du monde réel. Si vous aimez vous isoler totalement lorsque vous essayez de briser les meilleurs scores de Beat Saber, vous feriez peut-être mieux de l’adopter.

Les enceintes Chorus peuvent pivoter pour vous permettre d’obtenir le meilleur positionnement pour vos oreilles et n’ont besoin que du port USB-C de votre Quest 2 pour s’alimenter. Le relais USB-C étant pris en charge, vous pouvez donc charger le casque tout en utilisant l’accessoire. À 182 g, ces écouteurs ne devraient pas ajouter trop de poids au casque, et le poids supplémentaire en vaudra probablement la peine pour ce que Chorus ajoute à votre configuration Quest.

En ce qui concerne l’audio, Logitech n’en dit pas trop, mais nous savons que ce Chorus utilise une “acoustique hors oreille personnalisée” qui devrait offrir un son plus large et plus détaillé que les haut-parleurs intégrés du Quest 2.

Nous n’avons pas encore de date de sortie, mais Logitech indique que ce Chorus coûtera 99,99 $ lors de sa mise en vente.