Logitech présente StreamCam, sa nouvelle solution de streaming vidéo

“StreamCam est conçue pour les créateurs d’aujourd’hui, pour leur permettre de partager plus facilement leur passion avec le monde” déclare Delphine Donne-Crock, Manager Général de la gamme Créativité et Productivité chez Logitech. “La vidéo est devenue un moyen primordial pour s’exprimer et nous concevons des produits pour aider les gens à créer facilement du contenu incroyable”, explique Delphine Donne-Crock, de Logitech.

Cette StreamCam est équipée d’une connectivité USB-C, de différentes options de montage et peut capturer en 1080p/60 im/s. Cette nouvelle caméra est encore plus puissante quand elle est utilisée avec le logiciel de montage Logitech Capture, qui ajuste automatiquement l’exposition, le cadrage et la stabilisation.

StreamCam utilisé avec le logiciel Logitech Capture est idéal pour le streaming sur YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, etc. Cette combinaison puissante offre des fonctionnalités telles que :

• La reconnaissance faciale, la mise au point intelligente et l’exposition pour une belle apparence sur toutes les vidéos ;

• Le cadrage intelligent basé sur l’IA pour être toujours en vue ;

• La stabilisation d’image pour une vidéo fluide ;

• La vidéo verticale en full HD, parfait pour voir les stories Instagram et Facebook sur appareil mobile ;

• Le réglage audio stéréo et double-mono pour enregistrer selon ses préférences.

StreamCam est également compatible avec XSplit et Open Broadcaster Software (OBS).

StreamCam, en coloris blanc ou graphite, est disponible sur Logitech.com et sur les sites de revendeur pour 159,95€. Logitech Capture est disponible sans coût supplémentaire sur Logitech.com.