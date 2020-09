Logitech MX Anywhere 3, des boutons personnalisables pour contrôler les apps et les appels vidéo

Logitech cherche à séduire les créateurs nomades avec sa nouvelle souris sans fil MX Anywhere 3. Parée sur presque toutes les surfaces, y compris le verre, elle intègre une molette MagSpeed ​​de nouvelle génération capable de faire défiler jusqu’à 1000 lignes par seconde et de basculer entre le mode cranté et lisse en appuyant sur un bouton.

Elle comporte également deux boutons latéraux qui peuvent être utilisés pour contrôler les paramètres de la caméra et du microphone pendant les réunions vidéo – qui, nous sommes désolés de le dire, vont faire fureur pendant un certain temps – ou personnalisés avec d’autres fonctions spécifiques à l’application pour accélérer améliorez votre flux de travail dans Office, Final Cut, Photoshop et d’autres logiciels populaires. Oh, et si vous êtes préoccupé par la recharge, sachez que la batterie de la MX Anywhere 3 durera 70 jours avec une charge complète ou 3 h avec une charge d’une minute. Pas mal, hein?

Proposée en trois coloris (gris, blanc, rose), la Logitech MX Anywhere 3 sera disponible à partir du 25 septembre 2020 au prix conseillé de 89 €.